34 de școli primare și gimnaziale din Europa au fost recompensate pentru excelență în educația antreprenorială în cadrul evenimentului „Școala antreprenorială a anului 2019“, care a avut loc pe 16 octombrie, la Helsinki (Finlanda).

Printre câștigătorii acestei ediții s-au numărat și două școli din România: Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” (Pașcani) și Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (București).

Premiile „Școala antreprenorială“ reprezintă o recunoaștere anuală acordată de către JA Europe, care promovează un cadru pentru susținerea și motivarea instituțiilor de învățământ, directorilor de școli și profesorilor din Europa și pentru sensibilizarea acestora în legătură cu beneficiile programelor de educație antreprenorială.

Ceremonia de acordare a premiilor „Școala antreprenorială a anului“ a avut loc pe 16 octombrie, la Helsinki, în Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale. Cea de-a cincea ediție a competiției a reunit 34 de instituții de învățământ (general și profesional) din 22 de țări europene, care au fost selectate la nivel național pentru viziunea inovatoare și rezultatele remarcabile în implementarea programelor de educație antreprenorială. La eveniment au luat parte 62 de directori de școli și cadre didactice.

„Extinderea educației antreprenoriale în Europa se datorează în mare parte și eforturilor profesorilor și directorilor de școli care se străduiesc să îi pregătească pe tineri pentru viitoarele locuri de muncă. Elevii care iau parte la astfel de programe educaționale își dezvoltă creativitatea, încrederea în sine și ingeniozitatea. Performanțele lor școlare se îmbunătățesc și încep să ia note mai bune la toate disciplinele. Școlile care implementează programe de educație antreprenorială au și ele de câștigat: studiile arată că gradul de retenție a cadrelor didactice care predau în aceste școli este unul foarte mare – 90%! Cu ocazia acestei sărbători anuale, dorim să le mulțumim tuturor celor implicați pentru eforturile, viziunea și dăruirea de care dau dovadă. Școlile viitorului se vor afla cu siguranță printre laureații premiilor Școala antreprenorială”, a declarat Caroline Jenner, CEO JA Europe.

La nivel național, școlile participante au fost evaluate de comisii speciale, formate din reprezentanți Junior Achievement și autorități din domeniul educației. Câștigătorii au demonstrat cel mai înalt grad de eficiență în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de educație antreprenorială. Criteriile de selecție au inclus: strategia de implementare a proiectelor de educație antreprenorială, eficacitatea alocării resurselor, existența unor sesiuni de formare pentru profesori, gradul de implicare a comunității locale de afaceri și relevanța acțiunilor pentru susținerea schimbului de bune practici.

„Potențialul pentru performanță în antreprenoriat al elevilor noștri este imens pentru că presupune multă creativitate. Cu acest capital de creativitate al elevilor noștri am dezvoltat proiectul The Entrepreneurial School. Noi nu încercăm decât să ținem pasul cu nevoile de învățare ale elevilor noștri. Antreprenoriatul ca metacompetență în viitor ne cere să descoperim oportunități pe care să le valorificăm. Dimensiunea practică a educației prin programele de antreprenoriat din școală au avut nevoie în ultimii ani și de resursele oferite de industria 4.0 – platforme, rețele și tehnologii digitale. O altă resursă a fost parteneriatul activ cu mediul de afaceri, din țară dar și european prin mobilitățile Erasmus+, diferite internshipuri. Trofeul TES primit astăzi este un fel de portal în timp, care arată drumul școlii noastre de o sută de ani, de la Școala de ucenici la Școala europeană antreprenorială. Colegiul Unirea își rescrie povestea în anul în care împlinește un veac de existență.” a afirmat Daniela Orășanu, director al Colegiului de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani.

În cadrul aceluiași eveniment, Ioana Necșuțu, profesor al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din București a afirmat despre liceu că acesta „are printre țintele manageriale dezvoltarea antreprenoriatului în rândul elevilor. Aceasta este susținută de activități formale și nonformale, printre care menționăm: participarea elevilor la târguri ale firmelor de exercițiu la nivel național și internațional, cu implicarea mediului de afaceri și a comunității locale; implicarea profesorilor VET în cât mai multe programe care au ca rezultat o educație de calitate.”

Câștigătorii competiției „Școala antreprenorială a anului 2019“ (în ordine alfabetică)

1. AUSTRIA – BG/BRG Stainach

2. AUSTRIA – Handelsakademie Hallein

3. BELGIA – Immaculata MariaInstituut Roosdaal

4. BELGIA – Stedelijk Lyceum Waterbaan

5. BULGARIA – Mathematical High School „Baba Tonka”

6. BULGARIA – Professional Technical High School „N. Y. Vaptsarov”

7. CEHIA – Vyšší odborná škola a Strední škola technická

8. ELVEȚIA – Berufsbildungszentrum Biel-Bienne

9. ELVEȚIA – Wirtschaftsgymnasium and Wirtschaftsmittelschule

10. ESTONIA – Tabasalu Ühisgümnaasium

11. FINLANDA – Jyväskylä Educational Consortium Gradia

12. FINLANDA – Ylöjärvi Upper Secondary School

13. GEORGIA – Business Academy of Georgia-SBA

14. GEORGIA – LLC Free School

15. GERMANIA – Illertal-Gymnasium Vöhringen

16. GRECIA – Hellenic American Educational Foundation Psychico College

17. GRECIA – 1st Vocational School of Aspropyrgos

18. IRLANDA – Gort Community School

19. ITALIA – I.S.I.S. A. Malignani

20. LETONIA – Iecava Secondary School

21. LITUANIA – Alytus Putinai gynnasium

22. LITUANIA – Visaginas Technology and Entrepreneur Training Centre

23. LUXEMBURG – Lycée Technique Agricole Ettelbruck

24. LUXEMBURG – Ecole de Commerce et de Gestion

25. NORVEGIA – Bleiker Upper Secondary School

26. NORVEGIA – Geilo Primary and Junior High School

27. REGATUL UNIT – Dunoon Grammar School

28. ROMÂNIA – Colegiul Tehnic de Cai Ferate „Unirea”

29. ROMÂNIA – Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

30. RUSIA – Instrumentation and Information Technologies Vocational School

31. SLOVACIA – Secondary School of Electrical Engineering Hálova

32. SPANIA – Colegio de Fomento Los Robles

33. SPANIA – IES Tetuan de las Victorias

34. SUEDIA – Lillerudsgymansiet

Despre JA Europe

JA Europe este cea mai mare organizație educațională nonprofit din Europa orientată spre educația antreprenorială și formarea profesională a tinerilor. JA Europe este membră a JA Worldwide, care, de 100 de ani, derulează programe de formare antreprenorială, profesională și financiară menite să sporească șansele de angajare, succes în carieră și prosperitate financiară ale tinerilor.

Datorită sprijinului primit din partea a 139.000 de consultanți voluntari din mediul de afaceri și a 143.000 de profesori/educatori, 4,2 milioane de tineri din 40 de țări au putut beneficia anul trecut de programele JA Europe.

Despre Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale

Săptămâna europeană a competențelor profesionale este o inițiativă a Comisiei Europene, care are drept obiective o mai bună înțelegere a necesității educației și formării profesionale (VET), creșterea atractivității acestora și sprijinirea cetățenilor în vederea valorificării întregului lor potențial. Evenimentele au loc în întreaga Europă – la nivel local, regional și național – și pun în evidență oportunitățile pe care VET le oferă tinerilor, adulților și companiilor. Sub deviza „Discover your talent!“ (Descoperă-ți talentul), inițiativa își propune să demonstreze că fiecare om este talentat, iar educația și formarea profesională pot oferi toate competențele, cunoștințele și abilitățile practice necesare pentru a avea succes pe piața muncii și în societate. Tema ediției din acest an a fost „VET for ALL – Skills for Life“ (VET pentru TOȚI – Competențe pentru viață), iar evenimentele s-au axat pe aspectele VET legate de incluziune și perfecționarea pe tot parcursul vieții.ec.europa.eu/social/vocational-skills-week