Consolidarea învăţământului profesional, prin creşterea duratei de pregătire profesională la 3 ani şi accentuarea ponderii pregătirii practice, au generat transformări în sistemul educațional care impun investiții permanente în învățământul organizat în cadrul filierei tehnologice şi în învăţământul profesional, în condițiile în care partea cea mai importantă a activității școlare este reprezentată de practica profesională.

În data de 27 septembrie 2018, Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est a semnat, la Piatra Neamț, contractul de finanțare pentru proiectul “CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE DE ATELIERE, LABORATOARE ȘI AMFITEATRU ÎN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC LAȚCU VODĂ ORAȘ SIRET, JUD SUCEAVA” cu Adrian Popoiu, Primarul Orașului Siret, inițiator al proiectului.

Proiectul are o valoare nerambursabilă de 1.294.211 euro si este primul proiect finanțat în Regiunea Nord-Est prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), prin Prioritatea 10.1/ Obiectivul Specific 10.2- Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.



Proiectul vizează construirea unei clădiri de 1181 mp, în care vor funcționa 3 laboratoare, 3 ateliere și un amfiteatru. La demisol, va exista un spațiu deschis, denumit generic Atelier Mecanic, in cadrul căruia vor fi amenajate: un atelier de lăcătușerie, un atelier mașini cu comandă numerică (CNC), un laborator Mecanică-Masurări – întreținere și verificare auto. La parter vor funcționa: – un laborator proiectare CAD, un laborator textile și un atelier de textile-croitorie.

Unitatea școlară nu are în prezent astfel de ateliere și laboratoare, deși conform Standardului de Pregătire Profesională, elaborat de M.E.N. pentru calificările tehnician transporturi și mecanic auto, acestea constituind elemente de bază pentru activitățtile de atelier.

De rezultatul acestor investiții vor beneficia cei 530 de elevi care urmeaza filiera tehnologică din cadrul Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă, dar și cele 40 de cadre didactice care își desfășoară activitatea în unitate, având parte de infrastructură educațională de calitate, care să corespundă atât standardelor de pregătire profesională elaborate de M.E.N., cât și cerințelor de pe piața muncii.



“Programul Operațional Regional a pus la dispoziția autorităților publice locale Axa 10 privind Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, pentru a interveni pe 3 paliere: învățământ preșcolar, învățământ obligatoriu și învățământ profesional și tehnic. Investițiile în învățământul profesional şi tehnic (licee tehnologice și infrastructura pentru formarea profesională iniţială) vor viza asigurarea unor facilități educaționale, în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii. Felicit Primăria Siret pentru preocuparea sa pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale din comunitate, ei au depus mai multe proiecte la noi și trebuie să recunosc că este una dintre cele mai active primării de oraș în această perioadă de programare” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

„Este un proiect foarte important pentru noi și este o investiție complementară la Colegiul Lațcu Vodă, întrucât am benficiat de o finanțare, tot prin POR, în perioada trecută de programare, pentru extinderea colegiului. Prin implementarea acestui proiect, elevii Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” vor învăța pentru o meserie și nu doar pentru o diplomă. Consider ca prin această investiție, impactul asupra mediului de afaceri va fi unul semnificativ, întrucât forța de muncă calificată, în completarea facilităților oferite de parcul industrial Siret, vor constitui un mediu extrem de prielnic dezvoltării economice” a declarat Dl Adrian Popoiu, Primarul Orașului Siret.