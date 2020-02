Organizația UK “Teach A Man To Fish” a selectat Colegiul Tehnic C.F. “Unirea” din Pașcani ca fiind câștigător al “School Enterprise Challenge 2019”!

Astfel, unitatea de învățământ a primit Best Bronze Annual Report in Europe and the Middle East, ales de un complet de jurați internaționali.

În 2019, au fost înființate 1.876 afaceri școlare prin participarea la “School Enterprise Challenge” – program mondial de antreprenoriat care sprijină elevii și profesorii pentru planificarea, înființarea și conducerea unei afaceri școlare. Elevii au dobândit abilități valoroase pentru secolul XXI și au folosit profiturile pe care le-au generat pentru a-și susține școlile și comunitățile locale.

Ideile de afaceri dezvoltate de elevii școlii noastre au fost « Butterfly Juice Bar (BJB) » și « Unicenter ». BJB este o afacere de antreprenoriat social cu obiect de activitate producerea și comercializarea sucurilor naturale, profitul obținut fiind utilizat pentru acordarea a două burse sociale anual, elevilor aflați în risc de abandon școlar. « Unicenter » este un program de antreprenoriat care presupune înființarea unui centru de printare în școală pentru elevi, deoarece exista o nișă de piață în prestarea acestor servicii. În derularea celor două afaceri au fost implicaț nouă elevi din clasele a XI-a și a XII-a, profil servicii și trei profesori. Demararea activităților propriu-zise și-a propus, încă de la înființare, pe lângă obținerea de profit și dezvoltarea creativității, inovaţiei, asumarea unor riscuri, rezolvarea unor probleme identificate, precum şi capacitatea de a planifica şi gestiona afacerile înființate, în vederea atingerii obiectivelor, adică dezvoltarea acelor competențe antreprenoriale, practice, necesare pe piața reală.

Elevii din competiția „School Enterprise Challenge” sunt implicați în fiecare etapă a afacerii școlare. Pe parcursul programului, aceștia realizează un plan de afaceri, efectuează cercetări de piață și echilibrează un buget – și toate acestea sunt pe baza creării și vânzării produselor sau serviciilor lor.

„Suntem într-o misiune de a combate șomajul în rândul tinerilor și „deficitul de competențe”. Impactul manifestat de acești câștigători ne amintește de ce este atât de important să le oferim tinerilor, abilitățile și experiența pentru a deveni creatorii de locuri de muncă de mâine.”, spune Nik Kafka, CEO al Teach A Man To Fish.

Durabilitatea și responsabilitatea socială se află în central provocării “School Enterprise Challenge”. În 2019, echipele de elevi au obținut un profit mediu impresionant de 284 USD și au utilizat aceste fonduri pentru a-și susține școlile sau cauzele locale importante, precum și pentru a reinvesti în creșterea afacerilor.

,,În elaborarea planului de afaceri din cadrul competiției, s-au desfășurat o serie de activități antreprenoriale care implică anumite competențe și abilitățice pot fi învățate și aplicate oricăror situații organizaționale. Datorită participării la acest concurs, ne-am îmbogățit cunoștințele antreprenoriale.” ( Echipa BJB – Covrig Iustina și Chiriac Alice, clasa a XII-a)

Elevii Gherasim Maria, clasa a XI-a și Manole Dumitrel, clasa a XII-a, declară: ,,School Enterprise Challenge este o competiție antreprenorială care ne-a ajutat să ne dezvoltăm aptitudinile câștigate de-a lungul timpului și să le transformăm în ceva constructiv, de viitor, respectiv în afacerea UNICENTER.”

Colegiul Tehnic C.F. ,,Unirea”, Pașcani, este lider în împărtășirea impactului pozitiv al afacerilor școlare, nu numai pentru elevi, ci și pentru Pașcani, Romania.