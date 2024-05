Lumea bună a învățământului sucevean s-a adunat la Fălticeni la Colegiul ”Vasile Lovinescu” pentru a sărbători 100 de ani de existență a acestei apreciate unități de învățământ. Colectivul Colegiului în frunte cu directorul prof. Cristi Acatrinei-Vasiliu, i-au avut alături pe primarul Gheorghe Cătălin Coman, profesor titular al acestui liceu, pe Vasile Tofan-vicepreședinte al Consiliului Județean, pe şeful Inspectoratului Şcolar Grigore Bocanci și adjuncții săi Gabriel Matei şi Petru Crăciun, pe șeful Inspectoratului de Jandarmi Suceava, general de brigadă Ionel Postelnicu, elevi, părinți, prieteni ai Colegiului, reprezentanți ai agenților economici, etc. In deschidere s-a interpretat imnul și s-a păstrat un moment de reculegere în memoria cadrelor didactice care au trecut în neființă. A urmat un film în care au fost prezentați cei 100 de ani de existență a Colegiului Vasile Lovinescu, mărturii a unor personalități care au trecut pragul acestei școli, dar și impresii ale elevilor din Republica Moldova care au studiat la această prestigioasă unitate de învățământ după 1990.

„Astăzi este o zi special pentru noi, sărbătorim un moment important din istoria acestei școli. Aniversarea centenarului nostru. Este o încântare să ne aflăm împreună pentru a celebra un secol de educație și de contribuție semnificativă la formarea tinerei generații. În acest moment solemn doresc să reflectăm asupra drumului parcurs de școala noastră în această 100 de ani. De/a lungul acestui secol zeci de generații de elevi au trecut pragul acestei instituții, fiecare elev ducând cu el ducând visuri, speranțe, aspirații unice și devenind mai apoi lideri inovatori și cetățeni responsabili ai lumii. Privind în urmă istoria noastră bogată suntem plini de recunoștință față de toți cei care au contribuit la succesul nostru de-a lungul deceniilor: directori, profesori, personal auxiliar, personal nedidactic, autorități locale și centrale, parteneri, părinți și elevi. Fiecare a pus o piatră de temelia esențială în construirea și menținerea acestei instituții de învățământ de elită și afirmarea identității noastre ca școală. Doresc să adresez sincere mulțumiri colegilor noștri pensionari, pentru angajamentul, dedicarea şi devotamentul pentru liceul nostru. Fiecare dintre dumneavoastră a adus susținere, experienţă, cunoştinţe şi pasiune pentru educaţie, fiecare dintre dumneavoastră contribuit în mod unic şi valoros la misiunea noastră de a oferi elevilor o educaţie de calitate şi o experienţă şcolară împlinitoare”, a declarat în deschidere directorul Cristi Acatrinei-Vasiliu.

Seful Inspectoratului Şcolar prof. Grigore Bocanci, a rememorat perioada în care a fost elev al acestui liceu pe care l-a absolvit în 1987, la clasa regretatului profesor dr. Mircea Toma. ”Aleasă şi îndreptățită preţuire pentru Colegiul Vasile Lovinescu la împlinirea unui secol de existenţă și de performanță în educaţie. Această zi este un prilej pentru toţi cei de faţă de a împărtăşi bucuria realizărilor la 100 de ani de existenţă şi în acelaşi timp dea contura perspective pentru viitor, pentru că, Colegiul Vasile Lovinescu a devenit în aceste decenii un mediu stimulativ care asigură formarea de competenţe valorii şi atitudini atât de necesare tinerilor pentru a face faţă provocărilor unei societăţi în continuă schimbare, promovând egalitatea de şanse şi incluziune socială, susţinând în acelaşi timp o dezvoltare sustenabilă în context rural”, a spus Bocanci. El a înmânat Colegiului „Vasile Lovinescu” Diploma aniversară „Nicolae Iorga” şi o plachetă din partea Ministerului Educaţiei, pentru activitatea desfăşurată şi performanţele profesionale înregistrate în cei 100 de ani de existenţă. Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul general adjunct Petru Crăciun a oferit o diploma aniversară şi o plachetă.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Vasile Tofan, şi–a adus aminte de cei trei ani petrecuţi în calitate de profesor la acest colegiu, despre foştii profesori, oprindu-se asupra unui cadru didactic care s-a remarcat şi care a rămas înscris cu litere de aur în istoria acestui liceu, prof. Ioan Dascălu, cel mai longeviv director.

Primarul municipiului Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, şi-a adus aminte cu drag de timpul petrecut aici, în calitate de profesor de educație fizică și sport, între anii 2004 – 2012 arătând că acest Colegiu reprezintă un adevărat motor al progresului în comunitatea fălticeneană. „Sunt aici oameni foarte dragi, cu care am colaborat foarte bine. Este un moment foarte frumos şi emoţionant pentru mine pentru că de la acest colegiu nu provin numai trei generali, aşa cum spunea domnul Vitcu, ci şi un primar. Înainte de toate eu sunt profesor titular la Colegiul <Vasile Lovinescu> şi mai devreme sau mai târziu mă voi întoarce la catedra de la acest liceu. S-au făcut investiţii importante, Colegiul Vasile Lovinescu este o instituţie mare, care are nevoie de mult mai multe fonduri. În aproximativ o lună finalizăm programul de dotare prin PNRR, un proiect realizat cu bani europeni, 140 de miliarde de lei vechi vor intra în maxim o lună în dotarea şcolilor din Fălticeni. Toate clasele vor avea mobilier nou, toate laboratoarele, cabinetele, sălile de sport vor avea echipamente şi aparatură nouă. La fel vorbim de corpul principal, am realizat o documentaţie, un plan topografic, expertiza tehnică. Este o clădire mare, pretenţioasă, o clădire care are nevoie de consolidări seismice, regenerare şi reabilitare termică. Împreună cu echipa managerială a liceului colaborăm eficient şi sper ca acest proiect să ne aducă 8 milioane de euro pentru reabilitarea corpului principal şi al cantinei”, a declat Coman. Emoționantul eveniment s-a încheiat cu un spectacol artistic dar nu înainte ca patru elevi care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, faza naţională, şi profesorii îndrumători să fie premiați într-un cadru solemn.