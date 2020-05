La sfârșitul acestei săptămâni, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret au sesizat, pe direcția localității Climăuți, un zgomot produs de un aparat de zbor de mici dimensiuni, specific unei drone, care a traversat frontiera din Ucraina în România.

Imediat, s-a procedat la monitorizarea traseului aparatului de zbor şi cercetarea zonei, fiind descoperite, în zona de frontieră, două colete cu țigări de proveniență ucraineană. În cel mai scurt timp, s-a luat măsura informării autorităților ucrainene despre eveniment, în vederea cercetării în comun a cazului.

În urma inventarierii coletelor, a rezultat cantitatea de 1.250 pachete cu ţigări de provenienţă ucraineană, în valoare de aproximativ 14.600 lei, care au fost ridicate în vederea confiscării.

În cauză, poliţiştii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, precum și pentru depistarea persoanelor implicate în activitatea infracțională, la final urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.