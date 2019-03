In perioada martie-iunie 2019, echipa Asociatiei Lume Buna va lucra la cel mai nou proiect de educatie non-formala – Coletul Creativ la Sat, proiect co-finantat de Administratia Fondului Cultural National (AFCN). Timp de patru luni, 80 de copii din cadrul a 4 scoli membre in Cluburi ACTIV CELS si premiate pe locul 1 in cadrul competitiei nationale CELS (Calatorie Educativa in Lumea Satului) vor face schimb de informatii despre traditiile, obiceiurile si sufletul locului natal prin colete creative.

Intr-un raport realizat de World Vision Romania referitor la bunastarea copilului din mediul rural in 2018, 79% dintre tineri sunt implicati in muncile gospodaresti, lucru ce duce la suprasolicitare, oboseala cronica si implicit la abandon scolar dupa finalizarea ciclului gimnazial. Daca motivele abandonului sunt rezultatele scolare slabe (51%), costul mare al educatiei si preferinta adolescentilor de a obtine un venit (31%), aspiratiile educationale ale parintilor vizeaza in mare parte urmarea liceului si doar 12% dintre ei recomanda copiilor sa urmeze o scoala profesionala sau studii universitare.

In acest context, proiectul Coletul Creativ la Sat are ca obiectiv principal stimularea creativa a copiilor si implicarea lor in istoria culturala a satului natal, cat si apropierea lor fata de scoala si activitati nonformale. Proiectul va crea 2 legaturi intre 4 scoli prietene: Scoala Cucorani (in colaborare cu Scoala Stancesti), Botosani alaturi de Scoala Batrani, Prahova si Scoala Sinca Veche, Brasov alaturi de Scoala Liebling, Timis.

„Proiectul aduce un plus de energie creativa, ii provoaca pe copii sa isi promoveze propriile valori culturale si sa descopere specificul cultural din alte regiuni ale tarii. Cele patru scoli prietene isi vor trimite Colete cu „zestrea” culturala specifica satului lor: legende si povesti locale, retete specifice zonei, fotografii, inregistrari cu muzica si dansuri populare, desene realizate de copii si multe altele.

Pornind de la continutul coletului primit copiii vor organiza un eveniment despre scoala prietena – reusind sa stranga comunitatea in jurul unui eveniment cultural organizat chiar de ei. Implicarea in proiect dezvolta copiilor creativitatea, bucuria de a descoperi valori culturale din alte regiuni, dar si responsabilitatea prin realizarea evenimentului cultural local”, spune Larisa Popescu, Presedinte Asociatia Lume Buna.

La sfarsitul proiectului, fiecare scoala va organiza un eveniment local in perioada 01-09 iunie 2019. Acesta va include o expozitie cu obiectele primite de la scoala prietena cat si momente artistice si degustari de prajituri gatite dupa retetele primite in coletul creativ. La finalizarea proiectului, profesorii coordonatori vor participa alaturi de cate 3 copii din fiecare scoala, la Tabara Urbana realizata in Bucuresti, in perioada 02-05 septembrie 2019. In cadrul taberei vor lua parte la ateliere, activitati creative si, desigur, isi vor prezenta mostenirea locala primita de la scoala prietena intr-un eveniment special.

Coletul Creativ la Sat vine ca o continuare a Proiectului Revista Creativ la Sat prin intermediul caruia copiii sunt incurajati sa descopere istoria locului natal, sa o dezvolte prin desene, jocuri si activitati artistice, intr-un mod cat mai (re)creativ, sa colaboreze si sa comunice deschis, astfel incat implicarea in proiectele extrascolare sa le aduca bucurie fata de procesul de invatare si grija fata de patrimoniul local.