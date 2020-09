Un grav accident rutier s-a petrecut în această dimineață, în municipiul Suceava, zona „Torino”- Burdujeni în care au fost implicate două masini. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, patru persoane au primit ângrijiri medicale, iar trei dintre ele un adult si doi minori au fost transportate la spital. Cea de-a patra victima a refuzat transportul. Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a doua echipaje de la Ambulanță.

