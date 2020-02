O coliziune între două mașini s-a petrecut astăzi dimineață la ieșire adin Suceava spre Plopeni, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. El a precizat că sunt implicate două persoane care sunt conștiente și cooperante. Nu sunt persoane încarcerate.

