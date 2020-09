Un bărbat de 37 ani, din sat/com. Fîntînele, a condus o betonieră, pe strada Calea Unirii din mun. Suceava, având direcția de deplasare Bazar spre Centru și din cauza neasigurării schimbarea benzii de mers-de pe banda întâi pe banda a doua, a intrat în coliziune cu autoturismul care era condus pe banda a doua de un bărbat de 63 ani, din mun. Suceava.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a unui bărbat de 36 de ani, din mun. București, pasager din autoturism.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative şi li s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.

, 5.0 out of 10 based on 1 rating