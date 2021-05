Un grav accident rutier s-a petrecut în această seară pe raza localității Clit unde unde un autoturism s-a ciocnit de un tractor. ”În mașină erau două persoane. Una dintre acestea este inconștientă, cu leziuni foarte grave fiind vorba de un bărbat de 25 ani. Intervin pompierii militari de la subunitatile Rădăuti și Solca, cu două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

Șoferul masinii de 21 de ani primește îngrijiri medicale, în ambulanța SMURD iar băiatului inconștient i se aplică manevre de resuscitare. Șoferul tractorului nu are probleme medicale. În momentul de față, șoferul mașinii este transportat la spital. Este conștient și cooperant.