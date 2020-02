O persoană a rămas încarcerată în urma ciocnirii dintre un TIR și un autoturism. Accidentul s-a înregistrat astăzi, la prînz, la Cumpărătura. Persoana încarcerată a fost extrasă de pompieri și predată echipajelor medicale. În cele două autovehicule se aflau patru persoane, dintre care trei au primit îngrijiri medicale la fața locului. Potrivit ISU Suceava, toți răniții erau conștienți și cooperanți. La accident au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o autosanitară SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și două echipaje de la Serviciul de Ambulanță.

