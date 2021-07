Două mașini s-au ciocnit violent în această seară în municipiul Suceava, zona Serpentinelor. Potrivit ISU Suceava, au fost implicate șase persoane dintre care două au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Au intervenit pompierii militari cu Modulul SMURD (autospecială cu accesorii pentru descarcerare și ambulanță SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj de la Ambulanță.

