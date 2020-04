Colonel medic , director medical la Spitalul Militar de Urgenţă ”Regina Maria”din Braşov, din subordinea Direcţiei medicale, face parte din echipa managerială care va asigura, în perioada următoare, coordonarea activităţii medicale a Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Mare” din Suceava. Dar cine este Daniel Derioiu?

Colonel medic Daniel Derioiu are o bogată experienţă în conducerea unităţilor sanitare militare în condiţii de criză, calamitate, război, participând la aproape toate execiţiile organizate de Direcţia medicală pe teritoriul naţional şi în străinătate, cea mai importantă funcţie ocupată de colonel medic Derioiu fiind cea de comandant al spitalului de nivel ROL 3 multinaţional în cadrul exerciţiului Vigorus Warrior 2019.

Sursă: Spitalul Militar de Urgenţă”Regina Maria”din Braşov