Încă de pe vremea când avea numai douăzeci și trei de ani (în 1474), Cristofor Columb a încercat să găsească un finanțator pentru o expediție către vest, în căutarea unei rute spre Indii.

Fiu al unui țesător bogat din Genova, primul său apel s-a îndreptat către geograful florentin Paolo Toscanelli, iar în 1483 a cerut ajutorul regelui Ioan al II-lea al Portugaliei, însă fără noroc.

În cele din urmă, în 1486, Columb i-a abordat pe Regii Catolici, Ferdinand și Isabela ai Spaniei. La început a fost refuzat, însă în 1492 a fost chemat înapoi la curtea Spaniei și proiectul lui a fost aprobat.

Astfel, în ziua de 3 august, Cristofor Columb a ridicat ancora din portul Palos de la Frontera, din Andaluzia, cu un echipaj de 88 de marinari pe cele trei corăbii, Niña, Pinta și Santa María, pornind în cea mai mare expediție de descoperire din istoria lumii.

Două luni și nouă zile mai târziu, micul convoi a zărit pentru prima oară uscatul din Lumea Nouă. La două luni după aceasta, Santa María a eșuat și a fost abandonată pe coastele statului Haiti din zilele noastre.

Astăzi nu mai există nici imagini, nici descrieri ale vreuneia dintre corăbiile lui Columb, astfel că nenumăratele descrieri și reconstituiri care pot fi găsite reprezintă reproduceri ale unor corăbii obișnuite pentru secolul al XV-lea, însă nu ne pot prezenta cum arătau, în realitate, originalele.

Tot la 3 august:

1914: Germania declară război Franței.

1936: Spre furia lui Adolf Hitler, atletul american de culoare Jesse Owens câștigă patru medalii de aur la Olimpiada de la Berlin.

Geo Alupoae, critic de teatru.