Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, i-a mulțumit președintelui Consiliului Județean Suceava, pentru sprijinul acordat în aprobarea și semnarea contractului pentru proiectul de reabilitare a sistemului de iluminat public din acest municipiu. Cătălin Coman a semnat, astăzi, contractul de finanțare pentru acest proiect cu fonduri europene, cu o valoare totală de 15,204 milioane de lei. „Vreau să îi mulțumesc președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur pentru sprijinul acordat în promovarea proiectului. Îmi exprim speranța că vom avea un parteneriat solid și pe viitor între Primăria Fălticeni și Consiliul Județean Suceava”, a spus Cătălin Coman.

El a amintit că sistemul de iluminat public din municipiul Fălticeni a fost preluat în gestiune de la operatorul de distribuție Delgaz Grid, acesta cuprinzând totalitatea stâlpilor metalici, respectiv 418 de stâlpi, lămpile și circuitele electrice aferente acestora.

Lungimea totală a sistemului de iluminat public este de 72,398 de kilometri din care 55,281 km rețea aeriană amplasată pe stâlpi de beton aparținând distribuitorului de energie electrică Delgaz Grid și 17,117 km de rețea subterană având corpuri de iluminat amplasate pe stâlpi de metal aparținând municipiului Fălticeni.

„Sistemul de iluminat public actual din municipiul Fălticeni a fost proiectat și realizat în mare parte în anii ‘70 – ‘80 ai secolului trecut. În cea mai mare parte, lucrările de mentenanță au constat în înlocuirea corpurilor de iluminat fără o documentație sau un calcul luminotehnic adecvat. De precizat că în urma achiziției sistemului de iluminat s-a întocmit documentația necesară obținerii finanțării cu fonduri europene prin POR, documentație depusă la ADR Piatra Neamț în data de 18 octombrie 2018”, a declarat Cătălin Coman. El a precizat că valoarea totală a contractului de finanțare este de 15,204 milioane de lei, din care finanțarea nerambursabilă în sumă de 14,856 milioane de lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă, iar un lucru extrem de importat este că doar 2% din valoarea totală reprezintă cofinanțarea din partea Primăriei Fălticeni. Coman a spus că perioada de implementare a proiectului este de doi ani, până la 31 octombrie 2022.

El a explicat că potrivit documentației tehnice întocmite se va interveni pe 80 de străzi din municipiul Fălticeni, lucrările constând în înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED, a stâlpilor metalici, a circuitelor electrice ce fac legătura între aceștia. De asemenea, proiectul include și monitorizarea tuturor corpurilor de iluminat și a circuitelor electrice printr-un sistem de telegestiune modern ce poate controla fluxul luminos, temporizarea pe zi sau noapte și buna funcționare a întregului sistem de iluminat public.

Cătălin Coman a mai declarat că se vor face și extinderi ale sistemului de iluminat pe strada Aleea Trandafirilor, iar pe str. Șomuzului, str. Horticolei, str. Câmpului și Aleea Teilor se vor folosi panouri fotovoltaice.

„Obiectivul general al proiectului este reabilitarea, modernizarea și extinderea iluminatului public în municipiul Fălticeni. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul propune implementarea unui sistem eficient și ecologic de iluminat public în municipiul Fălticeni care va reduce semnificativ consumul de energie după implementarea proiectului. Aceste lucruri vor însemna costuri de operare și mentenanță mult mai reduse”, a mai spus Cătălin Coman.