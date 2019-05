Gentile de lux si posetele din materiale exotice sunt la mare cautare de multi ani. Fie ca discutam despre animale rare sau despre materiale extrem de scumpe, acestea atrag din ce in ce mai multi doritori.

Insa niciodata nimeni nu s-a gandit la planul pe care il are Joan, o femeie de 55 de ani din Manchester. Aceasta a completat definitia „materialelor exotice” cu cel putin o alegere extrem de ciudata.

Femeia a facut public pe retelele de socializare un mesaj in care cere sa i se faca la comanda o poseta din propria piele. Ba chiar aceasta ofera si dimensiunile, spunand ca dispune de o grefa de piele de 35x15cm.

Comanda virala – poseta este deja schitata si gata sa fie proiectata

Mesajul lui Joan a devenit viral de la scurta vreme dupa postarea acestuia. In cadrul unui blog post Boris Hodakel a viralizat aceasta cerere, iar cativa designeri de produs s-au imbarcat deja in aceasta aventura alaturi de Joan.

Deja exista cateva schite oferite de catre designeri, postate pe Sewport – un portal de tip marketplace al designerilor de produs. Poseta este gata sa fie produsa, iar Joan este in culmea fericirii, desi pentru a pune la dispozitie acea grefa de piele ea are de indurat o operatie nu tocmai placuta.



Cum planuieste Joan sa faca rost de grefa de piele pentru geanta?

„Se pare ca din cauza conditiei medicale, urmeaza ca piciorul meu stang sa imi fie amputat curand” a declarat Joan, femeia suferind de o boala arteriala periferica.

Iar aceasta poseta va fi obiectul care ii va aduce aminte de el, poseta facand parte din ea, la propriu. Este modul in care femeia s-a gandit sa-si pastreze si sa-si valorifice piciorul amputat.

Aceasta a declarat ca de la inceput de cand a aflat de interventie, s-a gandit sa-si foloseasca piciorul amputat pentru a face ceva folositor si frumos cu el. Asadar, in cadrul unei discutii cu o prietena, despre cum se trateaza pielea animalelor pentru a putea reprezenta un material viabil pentru posete, lui Joan i-a venit marea idee. A depus o cerere la spital si a dorit ca, in cazul in care piciorul sau nu mai este viabil pentru a fi folosit in alte scopuri medicale, acesta sa-i fie tratat pentru a-si putea folosi pielea in acest scop.

Joan a mai scris in anunt si ca dispune de un buget de 3000 de lire sterline, aproximativ 5.5000 de dolari, sperand ca acesti bani sa-i fie de ajuns pentru a-si duce la bun sfarsit planul absolut incredibil.

Asadar, in timp ce unii oameni incepeau deja sa o judece, sa categoriseasca aceasta miscare ca fiind de-a dreptul nebuna sau chiar dizgratioasa si de-a dreptul hidoasa, Joan este incantata si spune ca vrea sa pastreze aceasta poseta, facand parte din ea.

