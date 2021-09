Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a convocat un comandament la sediul instituției cu firmele care au lucrări de investiții finanțate din fonduri proprii și atrase, bani de la Guvern și din credite. ”Am dezbătut două probleme importante. În primul rând ajustarea valorilor aferente cheltuielilor materiale la contractele aflate în derulare la investițiile finanțate din surse proprii. Până la data de 20 septembrie au fost depuse 21 solicitări de actualizare cheltuieli materiale. Municipalitatea le va analiza și acolo unde corespund prevederile legale, vom încheia acte adiționale de actualizare până la data de 5 octombrie. Apoi, am vorbit de accesarea creditului din trezorerie, de 30.000.000 lei, pentru plata facturilor aferente unui număr de 16 lucrări de investiții locale aflate în curs de derulare în bugetul municipalității din acest an. Am stabilit împreună să accelerăm ritmul lucrărilor până la sfârșitul anului, motivat și de faptul că banii sunt asigurați din creditul de mai sus”, a declarat Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating