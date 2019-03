Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat miercuri că, la sediul instituției, săptămânal, vor avea loc comandamente de lucru cu reprezentanții firmelor de construcții care se ocupă de întreținerea și repararea străzilor. Este vorba de Florconstruct, SUCT, Conbucovina și Autotehnorom. Primul comandament a avut loc deja astăzi. Lungu a declarat că vrea ca în acest an să recupereze ce nu s-a făcut anul trecut. El a spus că deja s-au început organizările de șantier iar în unele zone chiar și lucrul în vederea demarării reparațiilor la infrastructura rutieră amintind aici de străzile Eroilor, Dragoș Vodă, Biruinței, Viitorului, Luceafărului și Grigore Ureche. Primarul a ținut să precizeze că municipalitatea nu are datorii către constructori și speră ca aceștia să se mobilizeze și să execute lucrări de calitate. El a amintit că Primăria are bani pentru asfaltări arătând că în buget a fost prinsă suma de 30 de milioane de lei.