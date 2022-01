În după-amiaza zilei de sâmbătă, 8 ianuarie 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung Moldovenesc, împreună cu polițiștii din cadrul Brigazii pentru Operatiuni Speciale Suceava, aflându-se în documentarea activității infracționale în cadrul unui dosar penal privind fapte de șantaj, au realizat un flagrant pe raza comunei Vatra Moldovitei, confiscand sumele de 1500 lei și 4500 euro, care erau solicitate, în mod ilegal, de către 4 bărbați de la mai mulți comercianți.

Ulterior, au fost obținute și puse în executare, împreună cu luptători SAS – IPJ Suceava și lucrători IJJ Suceava, 4 autorizații de percheziție domiciliară, la cele 4 persoane de pe raza localității Vatra Moldoviței, bănuite de săvârșirea unor infracțiuni de șantaj și alte fapte asociate.

În urma acestor activități a mai fost indisponibilizata suma de 21.000 Euro, fiind ridicate și alte bunuri și înscrisuri care interesează cauza.

“Au fost puse în executare 4 mandate de aducere, persoanele fiind audiate iar după administrarea materialului probator s-a dispus masura reținerii pentru 24 de ore față de două persoane, bărbații fiind încarcerați în arestul IPJ Suceava”, se arată într-un comunicat al Poliției Suceava.

Dosarul instrumentat vizează fapte de șantaj comise în perioada 2021-2022 față de comercianți din zona pasului turistic Palma – Sucevița, care dețin tonete în zonă și cărora bărbații din satul Ciumarna, com. Vatra Moldoviței le-au solicitat de-a lungul timpului sume de bani inducandu-le o stare de teamă și invocând fără just temei că ar fi proprietarii terenurilor pe care aceștia își desfășurau activitatea.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc pentru stabilirea intregii activități infracționale și a participației infracționale a persoanelor implicate.