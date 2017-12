Peste jumătate (56%) dintre profiturile generate de companiile care activează în comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate iau drumul străinătății anunță cel mai nou studiu realizat de Creditinfo Romania. Aceste profituri sunt generate de doar 0,4% din companiile de pe piață. Astfel, deși 99,6% dintre companiile din acest domeniu sunt companii românești, acestea cumulat reușesc să genereze mai puțin de jumătate (44%) din profitul întregului domeniu.

Creditinfo , unul din liderii de piata din sectorul de furnizare informatii despre afaceri a analizat toate companiile din Romania pentru certficiarea de solvabilitate Strongest in Romania și a demonstrat că, în ciuda situației dificile în care se află companiile românești din domeniul comerțului nespecializat cu amănuntul, există 3% societăți care pot face față concurenței tot mai puternice a companiilor străine. Astfel, jumătate din profitul obținut de companiile românești este generat de cele aproximativ 3% companii eligibile pentru obținerea certificării Strongest in Romania, cealaltă jumătate fiind realizat de cele 97% companii care nu se califică pentru obținerea acestei certificări.

Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare înglobează un număr foarte mare de entități, elementul comun al acestora fiind vânzarea cu amănuntul în principal a bunurilor alimentare, țigărilor, băuturilor și mai puțin a celor din categoria electrocasnicelor, mobilierului sau îmbrăcămintei. Categoria cuprinde un număr mare de magazine, de la buticul de la colțul străzii la magazinul satului și de la supermaketurile care se regăsesc în fiecare oraș la lanțurile de hypermarketuri unde se derulează comerțul cu amănuntul.

Roadele muncii prestate de români pleacă afară

Pe lângă companiile cu capital românesc, care generează 43% din profitul întregului domeniu (din care jumătate este generat de cele doar 3% companii eligibile Strongest in Romania) , companiile din alte trei țări sunt cele care dictează modul în care se împart profiturile care în anul 2016 au depășit valoarea de 2 miliarde de lei. Astfel, dintre companiile străine, cele mai mari profituri sunt realizate de cele cu capital german – 38%. Acestea sunt urmate de companiile cu capital francez – 10% si de cele cu capital olandez – 7%. 43 de alte naționalități atrag restul de sub 1% din profitul generat de întregul domeniu.

Impozitul pe profit generat de companiile din domeniul analizat este destinat 100% bugetului României însă acesta reprezintă în medie doar 16% din întregul profit obținut la care se adaugă eventualul impozitul pe dividende, însă marea parte din valoare este la dispoziția asociațiilor (sau acționariilor, după caz). Este mult mai important pe ce anume și în ce țară sunt cheltuite sumele provenite din aceste activități, acestea fiind adevăretele beneficii pe care o activitate le generează unei comunități.

Lupta dintre companiile românești și cele străine se desfășoară și pe planul vânzăriilor, cele două tipuri de capitaluri dominante împărțindu-și și cota de piață . Astfel, mai puțin de jumătate (48%) din cumpărăturile realizate se desfășoară în magazine cu capital predominant românesc (iar un sfert din acesta în cele 3% companii eligibile Strongest in Romania) iar peste jumătate (52%) în cele cu capital străin dintre care cele mai relevante sunt în continuare cele cu capital german – 21% cele cu capital olandez – 19% și cele cu capital francez – 11%. Restul de aproximativ 1% se desfășoară în magazine cu capital străin altul decât cele amintite anterior.

Românii asigură locurile de muncă

Dacă firmele străine iau partea leului în cazul profitului și al veniturilor, firmele românești sunt cele care asigură cele mai multe locuri de muncă în domeniu. Astfel, din cele peste 180 mii persoane care lucrează în aceste tipuri de companii aproape trei sferturi (70%) lucrează în cele românești (iar aproape un sfert în cele 3% companii eligibile Strongest in Romania) și doar 30% în cele străine, unde din nou întâlnim companiile olandeze cu 13% din angajați, companiile germane cu 10% din numărul total de angajați și cele franceze cu aproximativ 6%. Valoarea pentru alte țări este nesemnificativă, sub 0,1%.

Companiile cu capital străin, în special cele germane, olandeze și franceze reușesc să coaguleze în jurul lor o întreagă ramură economică, cea a comerțului cu bunuri de larg consum destinate populației. Companiile românești deși net superioare ca număr nu reușesc să atragă profituri pe măsură dovedind din plin faptul că lipsa unității este lipsa puterii.

Strongest in Romania- companiile solvabile din acest domeniu- ultima rezistență a comerțului realizat de români?

Pentru a evidenția companiile puternice și de încredere, Creditinfo a introdus din anul 2015 certificarea Strongest in Romania. Certificarea are ca scop evidențierea companiilor cu comportament de plată corect, acestea fiind adevărații contribuabili la motorul economiei românești, generând aproape 90% din profitul total al țării și implicit taxele și impozitele aferente acestuia.

Datorită modului în care funcționează, a principiilor stabile după care se ghidează și a indicatoriilor financiari pe care îi obține, o companie Strongest in Romania este mult mai sustenabilă, având șanse mult mai mari să reziste pe piață și implicit să facă față concurenței tot mai puternice dată de companiile străine în acest domeniu.

În urma analizei realizate se observă faptul că cele mai puțin profitabile companii sunt cele cu capital olandez, care au o marjă a profitului de doar 1,27%, urmate de cele românești la nivel general, cu 2,04%. Companiile franceze au o profitabilitate de 3,04% pe când cele din Germania de 6,25%.

O companie românească puternică și de încredere, care poate obține certificarea Strongest in Romania are o profitabilitate record de 6,88%, depășind inclusiv companiile cu capital german.

În cazul plății datoriilor pe termen scurt, companiile românești au de departe cea mai lentă viteză, acestea plătind in peste 110 zile datoriile. Companiile franceze își plătesc datoriile in aproximativ 98 de zile, cele olandeze in 67 de zile pe când cele germane dețin din nou poziția de lider cu 48 de zile. Și în acest caz, companiile românești eligibile pentru certificarea Strongest in Romania depășesc toate celelalte companii, cu o viteză de plată a datoriilor record, de aproape 30 de zile. În cazul recuperării creanțelor, cele mai rapide companii sunt cele din Germania, cu 6 zile, urmate de cele din Olanda cu 10 zile, cele din România 17 zile și cele din Franța 31 zile. Companiile solvabile și puternice au viteze reduse de recuperare a creanțelor, de 20 de zile, depășind doar companiile franceze în acest clasament.

Astfel, o companie românească eligibilă pentru certificarea Strongest in Romania deși încasează banii în 20 de zile reușește să plătească datoriile după alte 13 zile pe când o companie cu capital german deși încasează banii în 6 zile, are nevoie de alte 42 de zile pentru plata datoriilor. Companiile olandeze au nevoie de 57 de zile pentru plata datoriilor pe când cele franceze de peste 60 de zile pentru acest lucru. Acest lucru poate fi influențat însă și de termenele contractuale negociate.

Dacă companiile românești puternice și solvabile plătesc în 12 zile de la încasare, la nivel național situația este îngrijorătoare, marea masă a companiilor românești avînd nevoie de aproape 100 de zile pentru a-și stinge datoriile, dupa momentul încasării creanțelor. Când vorbim despre datorii pe termen scurt, acestea pot însemna atât plata furnizorilor cât și plata propriilor angajați.

Este un exemplu clasic al faptului că lipsa vizibilității generează lipsa unității iar lipsa unității cel puțin în domeniul de față este cea mai rapidă și sigură cale spre insolvență și faliment. 3% dintre companiile românești sunt profitabile, puternice și de încredere însă ele pot fi cu adevărat susținute doar dacă reușesc într-un mod sau altul să se coalizeze și să formeze o comunitate puternică prin care se pot dezvolta mici comunități la nivel local.

