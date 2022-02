Comisarul european responsabil pentru pentru afaceri interne Ylva Johansson vizitează, astăzi, taberele de refugiați de la Siret. Înaltul oficial european a ajuns în această dimineață pe Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava, Ylva Johansson fiind întâmpinată de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat și de prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan. În această dimineață, comisarul european va vizita tabăra mobilă de asistență umanitară din zona punctului de trecere al frontierei Siret, după care va face declarații de presă.

