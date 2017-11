Comisarul şef Adrian Buga a fost numit în funcţia de adjunct pe linie judiciară în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava. Adrian Buga are 47 de ani și pînă acum a ocupat funcția de șef al Serviciului de Operațiuni Speciale. Este vorba despre structura care asigură suport informativ, tactic-operativ și tehnico-operativ în anchetele desfășurate de poliție și parchete. Cealaltă funcţie de adjunct, pe linie de circulaţie şi ordine publică, este ocupată de comisarul şef Toader Buliga, care pînă acum s-a aflat de unul singur la comanda unităţii, dat fiind că postul de şef este vacant, iar cealaltă funcţie de adjunct nu era ocupată. Cei doi adjuncţi vor asigura împreună comanda unităţii.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating