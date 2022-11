Prim-vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, responsabil de Politici Publice, aflat astăzi la Bucureşti, a convocat o ședință a Comisiei de Administrație Publică a PNL la care au participat președinți de consilii județene, primari și parlamentari. În cadrul ședinței a fost făcută o trecere în revistă a realizărilor guvernării la un an de la învestirea Guvernului Ciucă.

”Am coordonat elaborarea Programului de Guvernare din partea PNL, anul trecut, și avem obligația să monitorizăm și să vedem ce s-a realizat la un an de guvernare. De asemenea, au fost propuneri de îmbunătățire a legislației în domeniul administrației publice și făcute propuneri de priorități pentru bugetul anului viitor. PNL are o responsabilitate uriașă în modernizarea și dezvoltarea României, astfel că urmărim realizarea tuturor obiectivelor din Programul de Guvernare”,a spus Flutur.

”Județul Suceava a accesat peste 600 milioane de euro pe Programul Anghel Saligny”

S-a făcut o trecere în revistă a Programului național de investiții Anghel Saligny, marcă 100% PNL, care se referă la investiţii de 65 miliarde de lei până în anul 2028 în domeniul infrastructurii de drumuri, apă-canal, rețele de gaz metan. Au fost aprobate peste 4000 de proiecte de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din care 800 au trecut prin filtru de verificare și au primit ok-ul pentru demararea licitaților de execuție. ”Reamintesc aici că județul Suceava a accesat peste 600 milioane de euro pe Programul Anghel Saligny, din care 330 milioane de euro pentru drumuri comunale și județene și pentru rețele apă-canal și 270 milioane de euro pentru extinderea reţelei de gaz metan. Am cerut accelerarea procedurilor, astfel încât în această iarnă să fie verificate toate proiectele și să se poată face licitațiile iar din primăvară să poată începe lucrările”, a subliniat președintele Consiliului Județean.

”Județul Suceava are deja mai multe localități care au accesat proiecte pentru creșe – Suceava, Fălticeni, Câmpulung, Rădăuţi”

Au fost și alte direcții analizate în cadrul ședinței printre care construcția și reabilitarea de grădinițe, creșe, școli, cămine studențești, tabere şcolare, campusuri şcolare, centre universitare. ”Județul Suceava are deja mai multe localități care au accesat proiecte pentru creșe – Suceava, Fălticeni, Câmpulung, Rădăuţi. De asemenea, prin PNRR, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțează construirea a 124 de creșe în România, sunt finanţate centre medicale în mediu rural și reabilitare de spitale județene și locale. În domeniul cadastrului, analiza arată că este cadastrată aproximativ 40% din suprafața țării, iar până în 2024 propunem ca un procent de 65% din suprafața României să fie cadastrată. În aproximativ 4 ani avem un plus de 6 milioane de hectare lucrări executate atât din bugetul de stat cât și din fonduri europene. Pe infrastructura sportivă, Guvernul finanțează săli polivalente, din care una de 5000 de locuri se va face la Suceava, 8 bazine de înot din care unul la Vatra Dornei, patinoare artificiale, complexuri sportive, precum și locuințe pentru specialiști din sănătate, învățământ și alte domenii, prin creșterea numărului de locuințe ANL, atât la solicitarea primăriilor cât și a unor instituții. Reamintim că Suceava a dat recent în folosință 30 de apartamente pentru medici la Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Apoi, reabilitarea clădirilor prin Programul Valul renovării din PNRR, au fost depuse 3245 de cereri însumând 5,6 miliarde de euro până în prezent și au fost aprobate 718 proiecte în valoare toată de 1,2 miliarde de euro, până în prezent”,a explicat șeful administrației județene.

”CJ Suceava și mai multe primării au primit sume importante de bani din această redevență, în special cea corespunzătoare resursei de apă minerală”

El a arătat că una din realizările importante cu aportul direct al PNL, este că redevența de suprafață în procent de 80% rămâne la bugetul local și județean. ”Aici CJ Suceava și mai multe primării au primit sume importante de bani din această redevență, în special cea corespunzătoare resursei de apă minerală. S-au făcut pași importanți pe simplificarea autorizațiilor de construire prin scăderea numărului de avize, apoi reglementări privind disciplina în domeniul pieței imobiliare, dezvoltatorii imobiliari să poată vinde locuințele doar după ce au toate utilitățile funcționale. S-a discutat și cu privire la crearea unui fond distinct pentru finanțarea primăriilor care la un moment dat sunt în imposibilitatea de a derula proiectele europene”, a menționat Gheorghe Flutur.

El a ținut să precizeze că aceste comisii de specialitate ale PNL înseamnă profesionalizarea partidului adică aduc la masă soluții furnizate de cei mai buni specialiști, existând un dialog permanent pentru deblocarea situațiilor care pot apărea. ”Acest gen de politică înseamnă în primul rând un mare câștig pentru cetățeni, pentru că, pe deoparte, culegem idei și soluții de la cei mai buni specialiști, iar pe de altă parte aflăm periodic reacții, reproșuri și sugestii de la cei care așteaptă rezultate. Încă din anul 2000, eu personal, aşa am considerat să fac politică, am respins politica datului cu părerea, am apreciat și încurajat oamenii profesioniști pe domenii care dau soluțiile cele mai bune pentru țară”, a mai spus Flutur.

Prim-vicepreședintele Gheorghe Flutur coordonează Comisia Națională pentru Politici Publice ale PNL, formată din vicepreședinți pe domenii, aleși de Congres și președinții comisiilor de specialitate.