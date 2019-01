Comisia Europeană ar putea deconta cheltuielile făcute de Consiliul Județean din fondurile proprii pentru modernizarea infrastructurii Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, susține că sunt șanse ca instituția pe care o conduce să primească înapoi de la Comisia Europeană 50 de milioane de lei. ”Am cerut POR, axa 8 ”investiții în dezvoltarea infrastructurii de sănătate” decontarea cheltuielilor pe care le facem noi din banii noștri pe sănătate. Este vorba de 23 de milioane de lei bani pentru ambulatoriu pe care l-am început și din urmă bani pentru alte modernizări care s-au făcut la spitalul județean la alte secții inclusiv la UPU încă vreo 30 de milioane de lei. Există posibilitatea să primim peste 50 de milioane de lei înapoi bani de la Comisia Europeană pe care să-i folosim în alte direcții și aici ne pregătim în primul rând pentru construcția pasajului subteran modern între cele două spitale. Și dacă nu vom primi acești bani de la Comisia Europeană pasajul îl vom face cu alte resurse. Am cerut managerului spitalului să dea drumul la proiect pentru că obligatoriu modernizarea celor două corpuri de spital fac să fac să grăbim legătura subterană între spitalul vechi și spitalul nou”, a spus Flutur.

