Având numai 18 ani, în luna martie a anului 180 d.Hr., Commodus se afla într-o campanie pe Dunăre, alături de tatăl său, împăratul Marc Aureliu,când acesta a murit de ciumă. După ce a terminat cu pregătirile de îngropăciune și zeificare, tânărul Commodus, ajuns cel mai puternic om de pe planetă, a străbătut fără grabă cei peste 1 100 de kilometri până la Roma, împreună cu oamenii săi, pentru a-și pune îngrozitoarea amprentă asupra istoriei.

În această zi a anului 180 d.Hr., într-o triumfală și spectaculoasă procesiune, a intratcu trupele sale în Orașul Etern pentru a prelua controlul guvernului. El avea fie conducătorul suprem pentru următorii 12 ani. Înainte de Commodus, Roma se bucurase de 83 de ani de pace și prosperitate, sub conducerea a cinci împărați buni: Traian, Hadrian, Antonius Pius, Lucius Verus și Marc Aureliu.

Inițial, Commodus a fost un împărat generos și un bun conducător, însă augurii erau nefavorabili; eranăscut pe 31 august, asemenea psihopatului său predecesor, Caligula. Commodus a început, în numai cinci ani, să arate semnele nebuniei care îl mistuia.

A adoptat un stil de viață depravat, cu cheltuieli enorme, organiza orgii cu haremul său de 300 de femei și 300 de bărbați și se lăfăia în lux. În curând, a rămas fără bani, însă a rezolvat această problemă executând senatori bogați pentru false acuzații de trădare și confiscându-le averile.

În anul 186, a executat un ministru pentru a face pe placul armatei, treiani mai târziu permițând gloatei romane să linșeze un altul. Între timp, puterea nelimitată de care se bucura nu a făcut decât să-i alimenteze megalomania.

A schimbat numele Romei în Colonia Commodiana (Colonia luiCommodus) și a redenumit lunile după numeroasele nume pe care și leatribuise. Începând din ianuarie, acestea se numeau acum Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus, Exsuperatorius,Amazonius, Invictus, Felix și Pius. A dat ordin ca fiecare cetățean roman să poarte numele de Commodianus.

Și mai bizar, Commodus a început să creadă că este Hercule. Îmbrăcat într-o blană de leu și cu o bâtă în mână, începuse să participe la lupte degladiatori, atât împotriva oamenilor, cât și a animalelor. După spusele istoricului Herodian, „își învingea oponenții cu ușurință și doar îi rănea, devreme ce toți i se supuneau, dar numai pentru că știau că e împărat, nu dincauză că era un adevărat gladiator”. Animalele cu care se lupta nu sedescurcau însă la fel de bine.

Un alt istoric, Dio Cassius, spunea că, la un moment dat, împăratul omorâse cinci hipopotami într-o singură luptă și mai ucisese și niște elefanți, rinoceri, leoparzi, lei și cerbi, „doborându-i întotdeauna dintr-o singură lovitură… decapita mii de struți cu săgețile lui cu vârful în formă de semilună. Mulțimea aclama în timp ce păsările fără cap alergau în jurul amfiteatrului.”

Convins că e cel mai bun gladiator roman, Commodus a obligat asociația gladiatorilor să-i plătească un milion de sesterți de fiecare dată când apărea în arenă. De asemenea, nu accepta nici un fel de concurență,ucigând chiar un alt gladiator doar pentru felul deosebit în care ucisese un leu cu o suliță.

Această joacă de-a gladiatorul a scandalizat poporul roman și a oripilat Senatul, pentru că în arenă intrau, de obicei, criminali condamnați și altescursuri ale societății. Autoritatea împăratului se diminua, în timp ce senatorii și membrii casei imperiale trăiau cu teamă pentru viețile lor.

Inevitabil, a fost pus la cale un complot împotriva împăratului. Cubicularul (șambelanul), prefectul său pretorian și concubina sa preferată,Marcia, au jurat să-l doboare.În ultima zi a anului 192, Marcia i-a strecurat pe ascuns otravă în vin,însă stomacul slăbit al lui Commodus a respins toxina.

Conspiratorii au chemat apoi un luptător profesionist, pe nume Narcissus, care l-a strangulat în baie. Bucuroși de acest sfârșit neașteptat al tiraniei lui Commodus, senatorii i-au scos numele din toate documentele oficiale și au dat ordin ca toate statuile acestuia să fie distruse.

Tot la 22 octombrie:

1746: Universitatea Princeton este acreditată.

1797: Aeronautul francez Jacques Garnerin efectuează primul salt cuparașuta, sărind dintr-un balon cu aer cald și aterizând în ParculMonceau din Paris.

1811: Se naște compozitorul și pianistul maghiar Franz Liszt.

1906: Moare la Aix-en-Provence pictorul Paul Cézanne.

