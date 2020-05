Compania aeriană Wizz Air a notificat Aeroportul Suceava cu privire la anularea unor zboruri spre Italia și Anglia. Astfel, au fost anulate zborurile Milano (Bergamo) – Suceava – Milano (Bergamo) din datele de 6, 9, 10, 13, 17 și 24 iunie, Roma (Ciampino) – Suceava – Roma (Ciampino) din datele de 4 și 11 iunie și Londra (Luton) – Suceava – Londra (Luton) din datele de 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 și 28 iunie. Conform Aeroportului Suceava, dacă autoritățile române nu vor mai prelungi suspendarea zborurilor, atunci reluarea curselor externe regulate de pe Aeroportul de la Suceava se va face pe 29 mai pentru destinația Londra (Luton), pe 1 iunie pentru destinația Memmingen, pe 4 iunie pentru destinația Milano (Bergamo), pe 6 iunie pentru Roma (Ciampino) și pe 7 iunie pentru destinația Bologna.

