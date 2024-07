Compania românească BEES Airlines va opera începând din această toamnă zboruri regulate din Suceava către Israel (Tel Aviv) și Germania (Karlsruhe). Potrivit unui comunicat transmis de Victor Antohe, CEO al BEES Airlines se arată că zborurile vor fi operate pe următoarele rute:

BUCUREȘTI către VERONA, PRAGA, TEL AVIV, HERAKLION și BADEN-BADEN.

SUCEAVA către TEL AVIV și BADEN-BADEN (Karlsruhe).

CHIȘINĂU către VERONA.

„Suntem încântați să atingem unul din obiectivele pe care ni l-am propus la înființarea companiei și anume operarea zborurilor regulate spre cât mai multe destinații.

Din luna august, turiștii vor putea călători la bordul aeronavelor BEES AIRLINES către locurile de vacanță apreciate și îndrăgite. Am inclus în destinaţiile noastre PRAGA, VERONA, TEL AVIV și BADEN-BADEN.

Avem în vedere și alte locații surpriză, pe care le vom face cunoscute pasagerilor noștri la momentul potrivit. Planurile noastre de dezvoltare urmăresc mărirea flotei, diversificarea serviciilor și a produselor oferite la bordul aeronavelor BEES AIRLINES. Suntem permanent preocupați în a asigura călătorilor noștri experiențe unice în condiții de maximă siguranță și confort”, a spus Victor Antohe.

De precizată că potrivit site-ului boardingpass.ro, zborurile din Suceava către Germania vor fi operate începând cu data de 11 octombrie 2024, în zilele de luni și vineri, în timp ce zborurile către Israel vor fi operate începând cu data de 8 septembrie, în ziua de duminică.