Producatorul de mobila durabila LifestyleGarden a lansat DuraOcean®, prima piesa de mobilier de pe piata, fabricata din deseuri de plastic reciclate din ocean.

DuraOcean® a fost proiectat de designerul industrial premiat Inbal Kahaner si piesa este fabricata din plase recuperate, funii si deseuri de plastic recuperate din oceanele lumii.

Momentan, noul scaun este introdus in Marea Britanie sub forma unui set bistro in aceasta primavara, care include doua scaune (construite dintr-un total de sapte kilograme de plastic oceanic reciclat), plus o masa de eucalipt din FSC Nassau, cu un pret de vanzare recomandat de doar 299,99 lire sterline. Picioarele scaunelor au fost confectionate din eucalipt durabil, aprobat de FSC in Brazilia.

In scurt timp, vor fi realizate in acest stil si piese de mobilier de gradina. Fiecare scaun DuraOcean® este astfel unic, cu o usoara variatie a tonurilor sale verzi ca urmare a utilizarii deseurilor oceanice reciclate in loc de plastic normal.

Compania se implica in curatarea oceanelor si in afara realizarii scaunelor

Compania mama a LifestyleGarden, ScanCom International, s-a angajat sa acorde 5 dolari din vanzarea fiecarui scaun DuraOcean® catre o organizatie de caritate sau organizatie de curatare a oceanului, pentru a demonstra angajamentul sau fata de rezolvarea crizei globale a deseurilor marine din plastic.

Avand promisiunea unor scaune unice, DuraOcean® a atras deja un interes semnificativ dintr-o serie de sectoare, inclusiv restaurante, hoteluri, operatori de linii de croaziera, centre design si amenajare gradini si distribuitori de mobilier de exterior.

Inbal Kahaner a adaugat: „In timpul procesului de proiectare, am creat o interpretare noua a aspectului traditional, prin imbinarea formei, structurii cu un nivel de confort aparte, realizand astfel scaune care pot fi folosite si in interior, putand fi chiar tapitate.”

„Consumatorii moderni sunt mai constienti de responsabilitatea lor de a achizitiona produse durabile. Cu toate acestea, consumatorii privesc din ce in ce mai mult mediul in aer liber ca o extensie a interiorului si acesta este motivul pentru care cumparatorii nu vor face compromisuri cu privire la design.”

Scaunul DuraOcean® reprezinta o transformare a modului de reciclare. Realizarea unui mobilier din deseurile oceanice nocive si poluante este ceva unic. Poti transforma poluarea intr-un mobilier functional si elegant. Consumatorii se bucura de valoarea adaugata.

Pe masura ce produsele se extind spre designul elegant si functional, vor fi vandute mai multe scaune, ajutand la curatarea oceanelor de deseuri poluante. Sau cel putin acesta este scopul companiei, declara Inbal.

Paul Cohen, director de vanzari la LifestyleGarden, a adaugat: „DuraOcean® este conceput sa transforme casele, gradinile si spatiile comerciale ale natiunii prin combinarea durabilitatii si stilului, cele doua prioritati esentiale pentru consumatorii moderni. Designul este unic, contemporan si proaspat.”