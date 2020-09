Compania Google doreste sa construiasca un oras destinat angajatilor, langa sediul central din California. Acesta va fi un campus tehnologic ce va purta denumirea de Middlefield Park, ce se va intinde pe o suprafata de 16 hectare. Angajatii se vor bucura de locuinte, parcuri, restaurante si spatii de relaxare, construite aproape de birourile din cadrul companiei Google, din Silicon Valley.

Acest proiect a venit dupa ce conducatorii au realizat ca munca de la birou nu este sigura in aceste conditii, create de pandemia COVID-19, iar majoritatea oamenilor lucreaza online in aceasta perioada. Cladirea va avea 1850 de blocuri, iar pentru 20% din acestea preturile vor fi accesibile, pentru ca angajatii sa-si poata permite achizitionarea locuintelor.

Pentru a le oferi oamenilor tot confortul, Google va construi si piscine, terenuri de sport si centre comerciale. Pe langa aceste aspecte, proiectul detine si 12 parcari, unde angajatii isi vor putea lasa autoturismele.

Criza economica din domeniul imobiliar nu ii afecteaza pe cei de la Google

Chiar daca pandemia creata de noul coronavirus a adus schimbari majore in piata imobiliara, cei de la Google nu resimt acest lucru, ba chiar din contra, doresc sa vina cu lucruri inovatoare pentru angajatii lor si nu numai. Acest lucru aduce beneficii pentru ambele parti. Compania obtine fidelitatea angajatilor si bani de la investitorii din centrele comerciale, restaurante sau spatii de recreere, in timp ce angajatii se pot bucura de toate facilitatile puse la dispozitie de companie, chiar langa locul de munca, fara a mai fi nevoie sa se deplaseze. Astfel, prin acest lucru angajatii isi vor petrece timpul in permanenta aproape de serviciu.

Aceasta hotarare vine intr-un moment incert, deoarece in conditiile actuale niciuna dintre companiile de tehnologie nu si-a chemat angajatii la birouri, iar Google a anuntat ca pana in 2021 angajatii sai vor lucra in regim remote.

Imediat dupa ce conducatorii companiei au anuntat demararea acestui proiect, Facebook si Microsoft au promis la randul lor ca vor construi si ei locuinte, in urma crizei imobiliare. Compania Facebook va construi pe o suprafata 730.000 de metri patrati, iar spatiul de birouri este destinat angajatilor din New York, din cladirea Farley. Proiectul se doreste a se implementa pentru extinderea operatiunilor ce tin de ingineria companiei.

Totodata, si Amazon a anuntat faptul ca doreste sa-si extinda zona de birouri cu inca sase hub-uri tehnologice in SUA. Pentru acest lucru, compania va investi 1.4 miliarde de dolari din care se vor construi birouri si se vor pune la dispozitie 3.500 de locuri de munca.

Spatiile vor putea fi utilizate de catre publicul larg

In timp ce Google va ramane proprietarul majoritar, spatiile care vor fi construite in campus vor putea fi accesibile publicului larg. Oamenii care nu lucreaza in cadrul companiei pot, de asemenea, merge la restaurante, in centrele comerciale sau spatiile destinate sportului din oras.

„Este cu siguranta o idee excelenta de a crea un cartier cu destinatii mixte, in care multe dintre nevoi si servicii sunt la cativa pasi de locul in care locuiesti si lucrezi”, a declarat pentru Mountain View Voice directorul imobiliar Google, Michael Tymoff.

Asadar, in orasul istoric Mountain View se va construi pe o raza de 161.874 de metri patrati un centru de utilizare mixta, ce va avea in jur de sase cladiri rezidentiale.

Google a mai anuntat un proiect asemanator anul trecut, in 2019

Acest proiect este asemanator cu cel pe care l-au anuntat anul trecut, prin care se dorea sa se construiasca 15.000 de case noi, in zona golfului San Francisco. Locuintele erau destinate in mare parte familiilor ce aveau venituri medii sau mici, tocmai pentru a le putea achizitiona.