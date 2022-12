Compania italiană „Elital Space and Defence” intenționează ca, în 2023, să deschidă un centru de cercetare și dezvoltare la Suceava. Anunțul a fost făcut de Universitatea <Ștefan cel Mare>, după ce firma fondată în anul 1986 a avut prezentări la Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule şi Robotică și la Facultatea de Inginerie Electrică și Știinta Calculatoarelor. Potrivit USV, compania și-a extins rapid capacitățile de proiectare și fabricare de echipamente aerospațiale și componente de zbor, iar scopul evenimentului a fost acela de a le prezenta studenților oferta sa de angajare/internship, precum și perspectiva unei colaborări cu cercetătorii din universitate. La prezentări au participat cadre didactice şi studenți de la următoarele programe de studiu: Inginerie mecanică, Autovehicule rutiere, Tehnologia construcțiilor de mașini, Mecatronică/Robotică, Electronică aplicată, Reţele şi software de telecomunicaţii, și Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule. Ulterior, reprezentanții firmei italiene au vizitat baza materială didactică și de cercetare a facultăților și și-au exprimat interesul pentru demararea unor proiecte viitoare împreună cu universitatea suceveană. USV a transmis mesajul venit din partea firmei <Elital Space and Defence>: „Pe parcursul vizitei, am apreciat dotările din facultăți, atitudinea cooperantă cu care am fost primiți de către cadrele didactice, dar și interesul sporit cu care studenții prezenți au urmărit prezentările făcute. La final, mulțumim pentru această oportunitate de colaborare și ne declarăm încântați de acțiunea găzduită de Universitatea <Ștefan cel Mare>”.