Mercedes a realizat un parteneriat cu producatorul elvetian de trotinete Micro si aduce in piata auto prima trotineta electrica, ce poarta numele de eScooter. Astfel ca cei care nu isi pot permite achizitionarea unei masini Mercedes-Benz pot acum apela la acest vehicul, la un pret mai accesibil.

Cum arata trotineta electrica Mercedes

Trotineta eScooter Mercedes-Benz detine un motor de 500W, are suspensie pe ambele roti si o baterie de 280Wh. Viteza acesteia nu impresioneaza momentan piata, aceasta putand sa ajunga la 25 km autonomie si 20 km/h. Compania promoveaza vehiculul auto ca fiind un produs ”last mile”, deoarece rolul sau este sa te ajute sa completezi ultimii kilometrii din calatoria ta.

Aceasta este gandita mai mult pentru a fi tinuta in portbagajul masinii, contribuind doar la o mica parte din drumetie. Firma Micro Mobility Systems nu este la prima colaborare cu o companie auto germana, anul trecut acestia au avut un parteneriat cu BMW pentru a construi un scuter electric.

Vehiculul are o greutate de 13,5 kg, iar rotile sale au un diametru de 20 cm, putin mai neobisnuite pentru un astfel de model. Trotineta poate parcurge pana la 5.000 de km fara a fi nevoie de reparatii sau schimbari de piese.

Cand va lansa Mercedes trotineta electrica

In acest moment nu se cunoaste o data exacta de lansare a vehiculului auto, dar nici ce pret va avea acesta. Totusi, compania a pus la dispozitia publicului un videoclip de prezentare a trotinetei electrice eScooter, unde fanii acestui sport pot vedea vizual cum va arata aceasta.

Mercedes nu este singura companie care doreste sa intre pe aceasta piata auto, Ford se afla deja pe aceasta lista din anul 2018, creand la randul lor o trotineta electrica.

Tot mai multe companii auto anunta realizarea unor produse care sa diminueze poluarea naturii, acestia colaborand cu producatori de mijloace de transport usoare. Xiaomi a lansat ceea ce este, probabil, cel mai ieftin Lamborghini produs vreodata, iar Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition a fost gandit in mod special pentru cursele cu karturi.

De ce sa-ti cumperi o trotineta electrica

Numarul persoanelor care achizitioneaza trotinete electrice a crescut considerabil in ultima perioada. Daca pentru o masina esti nevoit uneori sa schimbi filtrele, uleiul, bateria sau sa faci reparatii turbosuflante, o trotineta electrica este mult mai simplu de intretinut.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale trotinetelor electrice este ca vei petrece mai putin timp in trafic. Acest vehicul iti permite sa circuli pe prima banda, pe langa trotuar si sa nu mai stai in coloana.Totodata, folosind trotineta electrica poti folosi scurtaturi pentru a ajunge mai rapid la destinatie.

Un alt avantaj al acestui tip de vehicul este ca nu produce costuri mari. Pentru o trotineta electrica nu vei plati parcarea sau combustilul, pentru ca acestea se alimenteaza prin baterii performante, care sunt durabile si rezistente. Singurele costuri pe care le necesita o trotineta electrica sunt pentru anvelope si schimbarea placutei de frana.

Totodata, trotinele electrice nu produc zgomot nici atunci cand sunt pornite, nici atunci cand sunt folosite. In acest fel vei putea sa circuli fara grija ca iti vei deranja vecinii noaptea sau dimineata. Atunci cand ai o trotineta electrica nici parcarea nu mai devine o problema, pentru ca este usor de depozitat. Fie ca o vei tine in casa, la birou, fie in boxa de depozitare, aceasta nu va ocupa mult spatiu.

Trotinele electrice au devenit un mijloc de transport atat de ulilizat, incat marile companii auto se gandesc sa intervina pe aceasta piata si sa fabrice modele care sa-i surprinda pe fanii acestor vehicule.