Prestige Tours International, parte din consortiul turc CalyGoup și turoperator cu 28 de ani de activitate neintrerupta pe piata turistica romaneasca a depasit in 2017, numarul de 20.000 de turiști spre Antalya, reprezentand o creștere de 58% fata de anul anterior, lansează in 2018, zboruri charter către Bodrum, cu plecare de pe aeroportul Stefan cel Mare din Suceava. Prezentarea oficială a noilor zboruri a avut loc în prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a directorulu iaeroportului sucevean, Ioan Măriuța, precum și a reprezentanților companiilor care operează cursele charter.

În 2016, Prestige Tours a extins numărul de curse charter cu plecare din tara, lansând către Antalya, destinația sa principală, primul zbor charter din Suceava iar in 2017 a extins plecarile si din Arad. Gradul de ocupare de peste 98% a curselor cu plecare din Suceava, Cluj-Napoca și Arad, a determinat turoperatorul să-și consolideze extinderea la nivel național în 2018 și să introducă charter către Antalya și din Craiova. ”După rezultatele vânzărilor în perioada de Early Booking, înregistrate până în prezent, stațiunea turcească este foarte bine vândută în țară. Tot ca noutate, vom introduce un zbor charter către Bodrum din Suceava, pe lângă cel din București, care de altfel este foarte solicitat de turiști”, spune Elena Anghel.

Zborul charter va fi operat începând cu 04 iunie și va dura până pe 17 septembrie 2018, avand o frecvență săptămânală și plecări în fiecare zi de luni. Pe parcursul fiecărui zbor turiștii vor avea la dispoziție catering inclus. Toți cei care își vor achiziționa pachete turistice în perioada ianuarie – martie 2018, vor beneficia de oferte cu reduceri de pana la 40%.

Prețul pentru pachetele turistice către Bodrum, din Suceava, începe de la 336 euro/persoană, in timp ce pentru Antalya porneste de la 303 euro/persoana, cu toate serviciile si taxele incluse, astfel: transport cu avion cursă charter, 7 nopți cazare și masă conform hotel, transfer aeroport-hotel-aeroport, asigurare medicală si storno precum și asistență turistică în limba română.

Mai mult, vom oferi posibilitatea de a opta pentru rezervări la zbor în clasa business precum și pentru servicii VIP la sol deservind clienții hotelurilor Deluxe. Venim astfel în întâmpinarea tuturor exigențelor turiștilor noștri”, spune Elena Anghel, Director General Prestige Tours.

Pachetele turistice cu avion cursa charter către Antalya vor fi disponibile in toate agențiile de turism partenere din țară, Prestige Tours International fiind un tour-operator 100%, care isi valorifica produsele exclusiv prin intermediul agentiilor partenere.

După succesul înregistrat cu vacanțele în Turcia, turoperatorul Prestige Tours a decis să introducă în 2018 si ofertă pentru sejururi operate cu zbor charter, către stațiunea Aqaba de la Marea Roșie, cu plecări săptămânale din București în perioada martie-iunie si septembrie- decembrie 2018.



“Mizăm pe Iordania pentru că am observat că interesul turiștilor români a crescut pentru această destinație, fiind una dintre cele mai bogate din punct de vedere turistic și una dintre cele mai sigure țări cu deschidere la Marea Rosie. De asemenea, Iordania este o alternativă bună pentru turiștii care vor o vacanță la plajă primăvara sau toamna, în resorturi cu servicii de calitate, un zbor mai scurt de patru ore și să viziteze unele dintre cele mai apreciate atracții turistice la nivel mondial”, declară Elena Anghel, director general Prestige Tours International.

Prestige Tours International a dat startul reducerilor timpurii inca din noiembrie 2017, iar până în prezent a înregistrat o creștere a vânzărilor pentru sejururi în Turcia, pentru vara 2018, cu peste 200% față de aceeași perioadă a anului precendent. Turoperatorul estimează că peste 150.000 de turiști români vor merge în concediu în resorturilor din Turcia în perioada mai-septembrie a acestui an.

Tot în 2018, Prestige Tours International introduce o nouă linie de business: Prestige Bus. Mai precis, este vorba de transport cu autocarul către stațiunile Marmaris și Didim – pentru moment- cu cinci plecări săptămânale din București și Craiova. Pretul biletelor vor include catering la board si sistem audio-video pentru fiecare pasager in parte.

“Datorită cererii mari pentru sejururi în Turcia și a gradului mare de ocupare pe zborurile charter pe care le avem, am decis să ne axăm pe o nouă linie de business. Marmaris și Didim sunt primele destinații pe care le operăm cu autocarul, însă în funcție de rezultate luăm în calcul să lansăm și alte destinații”, spune Elena Anghel, managing partner Prestige Tours.

Cursele cu autocarul spre litoralul turcesc vor fi operate în perioada mai-octombrie 2018, fiind opțiunea ideală pentru turiștii cu frică de zbor sau pentru cei care nu vor să fie constrânși de sejurul standard de șapte sau 14 nopți, cu zbor charter.

Cu 28 de ani experiență în turism și un renume ireproșabil, Prestige Tours este o agenție turoperatoare de prin rang în România. De-a lungul anilor, compania s-a poziționat ca un deschizător de noi destinații pe piața românească. Prestige Tours a fost primul turoperator care a creat pachete charter spre destinații precum Dubai, Insulele Grecești, Cipru, Egipt, Mallorca, Tenerife și Maldive. În prezent, Antalya este destinația vedetă pentru Prestige Tours.