De cele mai multe ori femeile se confrunta cu o piele uscata, indiferent daca tenul este unul uscat de fel, normal sau gras. Exista anumite cauze pentru care acest pielea se usuca si este necesar sa le identifici din timp pentru a putea aplica tratamentul cosmetic corespunzator. Cei de la L’Oreal Paris au studiat aceasta problema si ne-am dezvaluit care sunt cele mai intalnite motive pentru care pielea ta poate fi uscata. Totodata, ei iti ofera si varianta de hidratare a pielii uscate care pot fi definite in rutina zilnica de ingrijire a pielii.

1. Vremea – un factor de necontrolat

Un factor destul de important care poate influenta textura si sanatatea pielii este chiar vremea. Vorbim in special de vremea din timpul iernii, atunci cand pielea noastra devine mai uscata datorita aerului uscat si rece, dar si a vantului. Daca in aceasta perioada pielea nu este protejata, aceasta va avea de suferit. De obicei pielea mainilor poate fi acoperita cu manusi, dar ce facem in cazul tenului? Este recomandata folosirea unui ser de hidratare facial, aplicat de fiecare data cand va expuneti la vremea neprietenoasa.

2. Lipsa de exfoliere – necesara pielii

Un alt motiv pentru care pielea se usuca este lipsa de exfoliere. Atat tenul cat si pielea corpului trebuie sa fie exfoliata deoarece exista celule moarte care se acumuleaza pe suprafata pielii. Astfel tenul devine uscat si fara vitalitate. De cele mai multe ori, chiar daca aplici produse de hidratare si nu ai recurs la o exfoliere inainte, este posibil ca nici cremele sa nu isi faca efectul. Foloste un scrub facial delicat mai ales daca ai un ten sensibil.

3. Apa fierbinte – o placere care dauneaza pielii

Desi dusurile fierbinti sunt ideale mai ales in sezonul rece si sunt si un moment de rasfat, acestea pot fi o cauza a pielii uscate. Apa calda poate imprastia uleiurile naturale ale pielii deshidratand-o si lasand o astfel uscata. Indicat este sa te speli cu apa calduta si sa apelezi la dusuri scurte pentru a nu avea timp ca pielea sa se usuce.

4. Nu se aplica crema hidratanta corespunzator – greseli de ingrijire

Nu este de ajuns doar sa aplici o crema pe fata, de exemplu. Trebuie mai intai sa urmezi pasii de curatare, de exfoliere si apoi sa aplici crema hidratanta si asta in timp ce pielea este inca umeda si porii sunt deschisi. Aceasta procedura trebuie respectata atat dimineata cat si seara.

5. Probleme ale tenului – afectiuni dermatologice

O alta cauza care ar putea da tenul uscat sunt chiar afectiunile care pot sta la baza acestuia. De exemplu, o eczema poate fi una dintre cauzele care lasa pielea uscata. Sau orice alta problema dermatologica. De aceea este bine sa consulti un dermatolog si dupa ce urmezi tratamentul corespunzator atunci poti sa vezi daca tenul tau mai are nevoie de o hidratare suplimentara.

Sfat: daca observi ca tenul tau este uscat mai tot timpul si nu tine cont de factori precum vremea sau apa fierbinte, nu ezita sa ceri parerea specialistului.

