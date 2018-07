Piata de transporturi din Romania s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani. Peste 36.000 de companii activeaza in acest domeniu, astfel s-ar putea sa fie destul de greu pentru unii sa gaseasca clienti. Totusi, in cazul unei astfel de companii de transport, unde poti gasi clienti pentru afacerea ta?

Bursele de transport au un rol foarte important in toata tara, in acest sens. Oferind informatii despre curse, tipuri de camioane si marfuri disponibile, dar si multe altele, acestea par a fi locul perfect de recrutare. In Romania, chiar daca numarul website-urilor care prezinta astfel de date este unul foarte mare, in cele mai multe cazuri informatiile sunt neclare sau site-urile nu lucreaza cum ar trebui, acest lucru ingreunand munca celor care au nevoie de bursele de transport.

Mai jos, am facut un top al celor mai importante burse de transport din Romania. Aici si-ar putea gasi de munca oricare sofer, iar companiile ar avea o baza de date reala cu site-uri pe care si-ar putea gasi clientii.

Bursadetransport.com

Acest site este unul dintre cele mai importante din tara. El prezinta informatii foarte clare, de la taxele care sunt necesare sa fie platite pana la programele care ne ajuta in verificarea licentelor a mai multor filme de transport. Bursa de Transport reprezinta unul dintre site-urile care contine toate informatiile necesare pentru a transporta marfa oriunde in Romania.

Euload.com

Pe acest site puteti gasi harti interactive, informatii despre trafic si chiar emisiuni live. Unicitatea acestui site este data de faptul ca aici se prezinta ultimele stiri din serviciul transportului rutier. Fiind bine construit si usor navigabil, acest site este tot ce aveti nevoie pentru a transporta marfa in Romania. Poate fi si el o sursa buna de informare sau de a gasi potentiale colaborari

Cargopedia.ro

Cargopedia este un website ce prezinta informatii despre transportul de marfa din Romania. Comunitatea acestui site este una foarte mare, de peste 30.000 de membri de unde rezulta utilitatea acestui site. Cautatorii de soferi sau firme de transport au de unde alege, pot gasi oferta potrivita in functie de bugetul fiecaruia. Sectiunea “Date Financiare” este folosita pentru a gasi informatii legate de persoane juridice, licente, grafice financiare si multe altele. Toate cele de mai sus fac Cargopedia un site de top.

Eurobursatransport.ro

Acesta este un site asemanator celor de mai sus, cu exceptia catorva sectiuni dedicate contractelor de transport de marfa si incidentelor din trafic. Este un site foarte ajutator pentru ca ofera in timp real ultimele incidente din trafic cat si rutele care trebuie evitate. Este de folos pentru soferi in primul rand, dar poate reprezenta o reala unealta de succes si pentru companii.

Europeancargo.ro

Acest site este diferit de restul deoarece are o sectiune pentru transport de marfa cu camioane, dar si una de inchiriere de autocare. Interactionarea cu alti membrii si comunicarea cu dansii il face un site unic. Acesta este un loc perfect pentru a incepe o afacere in domeniu. Puteti avea la dispozitie informatii despre soferii disponibili sau despre marfurile pe care le puteti transporta.

Site-urile de mai sus va ajuta la gasirea informatiilor legate de trafic sau transportul rutier, inchirierea de autocare, dar si informatii legate de firmele de transport si multe altele. Ele pot reprezenta cu adevarat o mina de aur in ceea ce priveste noile colaborari pe care le puteti lega in domeniu.