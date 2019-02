Companiile Ambro, Betty Ice, Linda Ecotil, Sidem și Trutzi au încheiat, la finalul anului trecut, un parteneriat prin care urmăresc dezvoltarea învățământului dual la nivel local.

Agenții economici au solicitat înființarea mai multor clase de învățământ dual, începând cu anul școlar 2019-2020, pentru calificările „Electromecanic utilaje și instalații industriale”, „Electronist aparate și echipamente”, „Operator la mașini cu comandă numerică”, „Sudor”.

Ulterior, Sumec și Conbucovina au solicitat locuri pentru calificările „Instalator de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze” și „Tinichigiu vopsitor-auto”.

Clasele se vor organiza la Colegiul Tehnic “Petru Musat” din Suceava, companiile alegând această unitate de învățământ datorită experienței în organizarea învățământului dual. Aici funcționează de 2 ani prima clasă de învățământ dual din Suceava, pentru calificarea Operator fabricarea celulozei şi hârtiei, realizată la solicitarea Ambro.

Astfel, oferta educațională a Colegiului Tehnic „PETRU MUȘAT” Suceava pentru anul școlar 2019-2020, include un număr de 4 clase de învățământ dual. Calificările și partenerii care au solicitat aceste clase sunt:

Nr. crt. Calificarea profesională Nr. locuri solicitate Denumire agent economic solicitant 1 Electromecanic utilaje şi instalaţii 14 AMBRO SA Suceava 4 SC BETTY ICE SRL Suceava 3 SC TRUTZI SRL Suceava 4 SC SIDEM SRL Suceava 2 SC LINDA ECOTIL SRL Plopeni 2 Electronist aparate şi echipamente 2 SC BETTY ICE SRL Suceava 6 SC SIDEM SRL Suceava 2 SC TRUTZI SRL Suceava 3 Operator la mașini cu comandă numerică 5 SC TRUTZI SRL Suceava 12 SC SIDEM SRL Suceava 10 SC LINDA ECOTIL SRL Plopeni 4 Sudor 16 SC TRUTZI SRL Suceava 2 SC LINDA ECOTIL SRL Plopeni 5 Instalator de instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 14 SC CON BUCOVINA SA Suceava 6 Tinichigiu vopsitor-auto 14 SC SUMEC SA Suceava

Elevii care vor urma cursurile învăţământului dual vor beneficia de burse lunare de studii, echipamente de muncă şi de protecţia muncii, condiții de practică moderne și acces la metode și utilaje performante. Absolvenții claselor de învățământ dual vor dobândi o calificare într-o meserie solicitată pe piața muncii, vor avea asigurat un loc de muncă în cadrul companiei unde au făcut practică și posibilitatea de a câștiga un salariu decent.

Companiile vor demara în perioada următoare mai multe acțiuni de promovare a claselor de învățământ dual la nivelul județului Suceava, care va include și o Caravană a Meseriilor.