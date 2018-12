Anul viitor la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan” Suceava va fi amenajat un compartiment de chirurgie plastică și arși, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ”Este o noutate pentru zona noastră pentru că din păcate viața ne-a arătat că avem nevoie de așa ceva”, a spus Flutur. El a adăugat că în 2019 la Spitalul Județean se va începe supraetajarea corpului D în vederea înființării unui bloc operator cu patru săli. ”Am finalizat de asemenea documentația pentru ambulatoriul la secția de boli infecțioase. Studiul pentru heliport este finalizat și el și îl facem anul viitor. Apoi, vom face un parc, locuințe ANL pentru medici. Am semnat contractul cu ANL pentru 30 de locuințe în curtea spitalului vechi. Vrem să cumpărăm un scintigraf anul viitor și să amenajăm cantina restaurant prin supraînălțarea corpului E. Sunt proiecte curajoase”, a mai spus Flutur.

