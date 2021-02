Prefectura Suceava anunță, printr-un comunicat, că în zilele de sâmbătă și duminică înmatriculările de vehicule se vor realiza fără programare, pentru persoanele juridice. Prefectura a informat că sâmbăta și duminica, între orele 08.30 și 16.30, la Serviciul de Înmatriculări din „Iulius Mall”, vor fi deschise două ghișee, unde se vor derula toate tipurile de operațiuni, după principiul „primul venit, primul servit”. În comunicat se precizează: „Întrucât analizele efectuate au relevat faptul că cele mai afectate de intervalele considerabile la care se fac programările pentru înmatriculare definitivă sunt operatorii economici, în special cei care au ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri și persoane, serviciile prestate în zilele de sâmbătă și duminică de către lucrătorii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava se vor adresa, cel puțin în perioada imediat următoare, exclusiv persoanelor juridice. Funcție de dinamica soluționării dosarelor, ulterior se va analiza și posibilitatea ca la aceste ghișee să se poată adresa și persoanele fizice”. Prefectura Suceava a mai informat că eliberarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii de circulație, precum și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de circulație provizorie se va desfășura ca și până acum, de luni până vineri, în timpul programului normal de lucru cu publicul.

De asemenea, subprefectul județului, Daniel Prorociuc, a precizat că această decizie a fost luată în urma analizei realizate împreună cu împuternicitul șef al Serviciului de Permise și Înmatriculări, Alexandru Duțuc. „Sperăm ca aceasta soluție să ducă la scăderea intervalului de la data efectuării programării până la efectuarea operațiunilor propriu-zise. Mulțumesc colegilor de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor care au acceptat să lucreze și în zilele lor libere din weekend pentru a pune umărul la descongestionarea serviciului”, a declarat Daniel Prorociuc.