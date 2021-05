La finalul unui proces de selectie extrem de riguros, competitia internationala “Youth of Music” 2021, organizata de Muzeul Municipiului Bucuresti impreuna cu Asociatia MuseArt, a anuntat castigatorii primei editii. Astfel, la categoria I (muzicieni cu varste de pana la 18 ani) a fost desemnat castigator tanarul saxofonist Magyary Timot, din Ungaria, in varsta de 16 ani. Castigatoarea trofeului celei de a doua categorii de varsta de pana la 24 de ani este pianista Mia Pecnik, in varsta de 21 de ani din Croatia. Tanarul violoncelist roman Stefan Cazacu, in varsta de 27 de ani, a fost desemnat castigatorul trofeului “Youth of Music” 2021 pentru cea de a treia categorie, pana la 30 de ani.

In total au fost acordate 24 de premii pentru tineri muzicieni din 14 tari, elevi si studenti provenind din institutii de invatamant de elita din intreaga lume. Lista completa a castigatorilor este prezentata pe site-ul competitiei la link.

”Felicitari tuturor participantilor si castigatorilor primei editii a competitiei internationale „Youth of Music” 2021. In perioada urmatoare castigatorii se vor pregati pentru concerte, deci le urez tuturor mult succes in continuare. Sper ca vor cuceri publicul, la fel cum ne-au cucerit si noua inimile prin interpretarile deosebite ale pieselor cu care au participat la concurs. Cu o parte a laureatilor va veti intalni in spatiile oferite de Muzeul Municipiului Bucuresti, o institutie care incurajeaza si promoveaza constant arta si cultura dedicata tinerei generatii”, a declarat Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului Bucuresti, care a organizat competitia oferind prilejul de concert in salile superbe din Bucuresti.

In cadrul competitiei Internationale ”Youth of Music 2021” organizata de Muzeul Municipiului Bucuresti si Asociatia MuseArt s-au inscris 130 de tineri artisti cu varste cuprinse intre 9 si 30 de ani, impartiti pe 3 categorii de varsta. Competitia a fost destinata muzicii clasice, in concurs fiind inscrisi instrumentisti pentru 15 categorii de instrumente si artisti lirici. Numarul mare de participanti din intreaga lume a demonstrat nevoia tinerilor muzicieni de a impartasi arta lor cu publicul de pretutindeni si dorinta de a veni sa concerteze in Romania.

”Concursul Youth of Music a fost un real succes, intrecand chiar si cele mai optimiste asteptari. Sinziana Mircea, initiatoarea acestui demers extrem de indraznet, mai ales in vremurile pandemice pe care le traversam, merita toate felicitarile noastre. Nivelul concursului a fost foarte ridicat, iar participantii de pe 3 continente, in numar de 130! Trebuie sa remarc insa ca multi dintre participantii din Romania au fost dezavantajati in raport cu colegii lor din strainatate de starea extrem de precara a instrumentelor pe care cantau, in special pianele. Este o problema cronica a scolilor de muzica din Romania si sper ca, la un moment dat, sa vedem o schimbare in bine. Lucrul cel mai important este ca, pe langa premiile in bani, concertele oferite castigatorilor vor constitui o foarte importanta rampa de lansare pentru acestia”, a declarat celebrul violonist, Alexandru Tomescu, presedintele juriului.

Recitalurile de gala ale castigatorilor vor avea loc in cadrul Festivalului ”Youth of Music” 2021, gazduit de Muzeul Municipiului Bucuresti la finalul lunii iulie, urmand a fi difuzate online pe canalul de Youtube si paginile de Facebook ale Muzeului Municipiului Bucuresti, precum si pe paginile Asociatiei MuseArt. Concertele premiilor speciale din Transilvania vor avea loc la Centrul cultural Arcus din judetul Covasna in aceasta vara.

Pianista Verona Maier, Prorector al Universității de Muzică București și membru al juriului, a menționat: ”Este o reușită indiscutabilă, nu doar datorită numărului mare de concurenți șia colțurilor lumii din care au venit înregistrările pe care am putut să le ascultăm, ci și calității prestațiilor celor care și-au făcut curaj să participe. Ceea ce am auzit era extrem de intens, trecând de bariera înregistrării, și deosebit de expresiv. Sper într-o variantă normală, pe scenă, a desfășurării actului artistic, pe care o sper atât pentru acest concurs, cât și pentru toți muzicienii cât mai curând posibil”.

”Am fost bucuroasă să ascult noua generație de tineri muzicieni, printre care am găsittalenteabsolutremarcabile din întreaga lume. Le doresc tuturor mult succes în carieră și așteptăm să îi ascultăm la București”, a declarat Liliana Staicu, membru în juriu, muzicolog și director al Orchestrelor și Corurilor Radio România.

”Experiența jurizării primei ediții a concursului ”Youth of Music” a fost una cu adevărat revelatoare. Varietatea repertoriilor, diferitele tehnici și stiluri de interpretare ale concurenților, specificul artistic intrinsec al fiecărui candidat m-au pus într-o situație foarte dificilă atunci când a trebuit să alegem câștigătorii. Sunt foarte fericit și nerăbdător să îi vedem evoluând pe unii dintre acești muzicieni pe scenele din România. Avem nevoie de cât mai multe inițiative de genul acesta”, a spus Alexandru Mija, membru în juriu, dirijor și manager al Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene EUYO.

Soprana Laura Tatulescu a declarat:”Într-o perioadă în care ușile sălilor de concert și de operă au fost închise, acest concurs a oferit sprijin și speranță celor tineri când aveau mai mare nevoie de acest lucru, demonstrând că, în ciuda tuturor obstacolelor, muzica și arta vor avea întotdeauna o voce. Este un proiect din care mă bucur nespuscă am făcut parte.”Soprana a oferit premii speciale pentru două dintre concurentele ”Youth of Music 2021”.

Printre premiile speciale acordate se numără premiile “Electrecord”, “Passadori Pianoforti”, premiile “Lirica” și “Opera Masterclass” cu celebra soprană Laura Tatulescu, premiile“Talent remarcabil”, “Mecena”, “IancuTucarman”, precum și recitaluri “Debutîn Transilvania” la Centrul de Cultură Arcuș. Particularitatea acestei competiții a reprezentat-o faptul că în concurs nu s-au putut înscrie studenții actuali sau foști ai membrilor juriului din ultimii doi ani.

Partenerii proiectului sunt: Fundația Remember Enescu, Authentic Plaza, Crizantema.com, First PR Agency, Electrecord S.A., Passadori Pianoforti Brescia, Asociația Culturală “Iancu Tucarman și Maria Popa”.

Despre Muzeul Municipiului București

Muzeul Municipiului București este un muzeu pavilionar în București, reunind 9 muzee și case memoriale în prezent deschise vizitatorilor. Din MMB fac parte – Palatul Suțu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Theodor Aman, Muzeul George Severeanu, Muzeul Victor Babeș, Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu, Muzeul Dr. Nicolae Minovici, Muzeul Frederic Storck și Cecilia CuțescuStorck și Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei. MMB este un centru informațional, cultural și educațional, un centru activ al unei rețele de organizații. Muzeul este un punct de reper pentru comunitățile culturale din București, precum și pentru mediul academic și științific.

Despre Asociația MuseArt​

Asociația MuseArt este un ONG cultural român înființat în 2013 care își propune să sprijine dezvoltarea carierei tânărului muzician la nivel național și internațional. Președintele Asociației MuseArt este pianista Sînziana Mircea.

https://www.museart-academy.com/

sinziana-mircea.com