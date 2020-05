Finala națională a competiției de antreprenoriat Junior Achievement (JA) Compania Anului 2020 a fost marcată printr-un mod inedit de desfășurare. Tinerii antreprenori și-au expus afacerile pilot prin intermediul unei platforme online, încercând să impresioneze juriul cu idei inovatoare din diverse domenii, precum: tehnologie, e-commerce, afaceri sociale, industrii creative, educație sau agricultură.

Membrii juriului, format din profesioniști ai partenerilor și susținătorilor competiției, au interacționat cu cele 34 de echipe finaliste ale secțiunilor de elevi și studenți, verificând fezabilitatea start-up-urilor și oferind sfaturi de bună practică.

Cele 16 echipe de studenți și 18 echipe de elevi sunt cele mai bune dintre cele 243 de mini-companii care și-au pilotat anul acesta ideile de afaceri în cadrul incubatorului educațional JA BizzFactory™. Tinerii au beneficiat de consultanță din partea voluntarilor JA și au participat la 45 de webinarii live susținute de specialiști din business, dobândind astfel abilități antreprenoriale.

Câștigătorii vor beneficia de mini-granturi pentru dezvoltarea antreprenorială a echipelor și proiectelor.

Echipele câștigătoare

Marele Premiu – Secțiunea Elevi, echipă ce va reprezenta România la finala online European Company of the Year 2020 – secțiunea elevi – 22‐24 iulie 2020 (organizat de Junior Achievement Portugalia).

Echipa Cyber Coffee, de la Colegiul Național Mihai Eminescu, din București, coordonată de doamna profesor Gabriela Ianoș

Echipa Cyber Coffee a creat un ecosistem inteligent care utilizează o aplicație mobilă și un aparat inteligent pentru a oferi o „cafea fără eroare”, adaptată preferințelor individuale ale consumatorilor. Clienții au posibilitatea de a comanda cafeaua personalizată în depline condiții de siguranță. Tinerii din clasa a X-a au proiectat acest serviciu având în vedere principii de etică și de utilizare responsabilă a resurselor.

În primul rând, dorim să mulțumim doamnei profesor Gabriela Ianoș, precum și tuturor membrilor și partenerilor Junior Achievement România, pentru că, datorită lor, am avut parte de această experiență minunată. Toate aptitudinile pe care le-am dobândit în cadrul acestui program ne vor ajuta, atât în cariera profesională, cât și în plan personal. Suntem încântați de faptul că avem ocazia de a participa la etapa europeană a acestui concurs. Această oportunitate care ne-a fost acordată de către JA va fi o experiență unică în perioada noastră liceală și în dezvoltarea noastră personală. Acest program reprezintă un proces interactiv și interesant, prin care tinerele generații își pot dezvolta spiritul antreprenorial, spiritul de lucru în echipă și creativitatea. Pe tot parcursul acestei călătorii am primit asistență și îndrumare, atât din partea profesoarei noastre coordonatoare, cât și din partea membrilor și partenerilor JAR, prin intermediul webinariilor. Încurajăm cât mai mulți elevi și studenți să intre în acest program și să își transpună ideile în practică, participând la competiție, deoarece, indiferent de rezultatul final al concursului, câștigul principal al tuturor este experiența dobândită pe parcurs. – au spus membrii echipei Cyber Coffee, de la Colegiului Național Mihai Eminescu din București

Pentru echipele de elevi s-au acordat și următoarele premii speciale:

Innovation Award susținut de Accenture Romania – echipa MSC – Modern Software Corporation, de la Liceul Teoretic O.C. Tăslăuanu, Toplița

Access Award susținut de FedEx Romania – echipa Track Plans & Schematic, de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale, București

Best Financial Plan susținut de EY Romania – echipa Home Solution Innovators, de la Liceul Teoretic Aurel Lazăr, Oradea

Agribusiness Award susținut de Romanian-American Foundation,

Echipa Rainbow, de la Liceul Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu, Miroslava

Echipa Ferma Măriucăi, de la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Iași

Echipa Agra, de la Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir, Huși

Best Business Plan susținut de Citi Romania, – echipa Pet Pub – Pet & Play, de la Colegiul Național Gheorghe Tițeica, Drobeta Turnu Severin

Best Business Concept for Community susținut de Metropolitan Life, – echipa Vidys de la Colegiul Național Alexandru Odobescu, Pitești

Agribusiness Award: Rainbow

Participarea la Compania Anului a fost mai mult decât o simplă competiție, a fost o întreagă călătorie în lumea minunată a antreprenoriatului. Au fost multe provocări, dar faptul că am lucrat cu oameni pasionați și că am fost întotdeauna sprijiniți și consiliați de echipa Junior Achievement, au făcut această experiență unică. Prin participarea la programele Junior Achievement implementate în liceul nostru am reușit să-mi dezvolt multiple aptitudini. Am învățat lecții despre seriozitate, muncă susținută și creativitate, explorându-mi propriile limite și, deseori, depășindu-le. Am învățat cât de mult contează și cu cine călătorești, nu numai destinația finală, de aceea țin să mai mulțumesc odată Junior Achievement și Romanian American Foundation. Mulțumesc membrilor echipei și profesorului coordonator Petrescu Casiana. Ca orice antreprenori de succes, deja ne gândim cum să investim eficient banii câștigați din premiu, pentru a dezvolta Compania Rainbow. – ne-au transmis reprezentanții echipei Rainbow de la Liceului Tehnologic Agricol Mihail Kogălniceanu, Miroslava

Agribusiness Award: Ferma Măriucăi:

“JA Mini-compania” ne-a provocat. Ne-a provocat creativitatea, ne-a provocat logica, ne-a provocat ambiția. Trei luni frumoase pline de noi informații. Am invațat cum sa îmi gestionez timpul, m-am familiarizat cu programele de lucru Microsoft, am avut ocazia de a coduce o echipă. Pas cu pas am descoperit ce înseamnă cu adevarat un business și care sunt etapele prin care trebuie să treacă un antreprenor pentru a porni și apoi gestiona o afacere. M-am bucurat mult de această experiență și voi urmări și în viitor programele inițiate de JA Romania. – au spus membrii echipei Ferma Măriucăi de la Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir, Iași

Innovation Award: MSC – Modern Software Corporation:

Competiția JA Compania Anului a fost o experiență unica, care m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea mea, și care mi-a oferit un feedback pozitiv pentru ideea pe care am dezvoltat-o de la începutul competiției până acum. Am întâmpinat multe obstacole, dar nu ne-am dat bătuți, sesiunile de webinarii și de consultanță au fost precum mana cerească in parcursul nostru de-a lungul competiției. Și recomand programele JA tuturor elevilor și studenților care vor să aibă contact cu mediul de business profesionist și să se dezvolte pe ei înșiși. – au declarat membrii echipei MSC – Modern Software Corporation de la Liceului Teoretic O.C. Tăslăuanu, Toplița

Marele Premiu – Secțiunea Studenți (susținut de Romanian-American Foundation), echipă ce va reprezenta România la finala online European Enterprise Challenge – secțiunea studenți – 24 – 26 iunie 2020 (organizat de Junior Achievement Grecia)

Echipa VMP – Volunteering Management Platform, de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, coordonată de doamna profesor Anca Șerban

Studenții au proiectat o platformă online – Evenss – care include și o aplicație mobilă pentru organizatorii de evenimente, dar și pentru voluntari. Soluția echipei eficientizează munca coordonatorilor de voluntari, aducându-le toate uneltele necesare pentru organizarea și administrarea unui eveniment și este un instrument util unde voluntarii pot găsi evenimentele preferate din care vor să facă parte, își pot genera un CV de voluntar, pot fi parte dintr-o rețea națională de voluntari.

La începutul competiției, ne-am propus să muncim destul de mult, astfel încât să obținem rezultate. Am avut un mindset potrivit și am dat dovadă de responsabilitate, dar cu fiecare webinar din Incubatorul BizzFactory am prins și mai mult curaj, am întrebat și am primit răspunsuri. Discuțiile cu mentorii ne-au deschis ochii către noi posibilități de pivotare a ideii noastre și, mai ales, ce să scoatem în evidență ca să fim mai atrăgători pe piață. Pe de altă parte, am avut acces și la platforma online de învățare, JA Inspire, unde am găsit informații valoroase pentru antreprenoriat și am învățat într-un mod structurat și interactiv. Suntem norocoși că am participat la competiția JA Compania Anului, deoarece am acumulat experiență care ne va ajuta în drumul pe care l-am ales. – ne-au mărturisit studenții din echipa VMP – Volunteering Management Platform

Echipa Eco World, coordonată de doamna profesor Ana-Maria Grigore, de la Universitatea din București, care a convins juriul prin creativitate și folosirea inteligentă a tehnologiei, a primit premiul Best Tech Idea, susținut de HP, prin programul HP LIFE.

Tinerii au propus un concept nou pe piața reciclării deșeurilor din România, prin dezvoltarea unei aplicații (Eco Llama), ce are ca scop înglobarea firmelor ce activează în domeniul reciclării și a celor ce doresc să contribuie la formarea unui oraș sustenabil.

Am trăit experiența dezvoltării unei noi idei de afaceri și ne-am perfecționat modul de lucru în echipă, competență necesară pentru succesul în afaceri. Am dobândit cunoștințe folositoare și am primit sfaturi prețioase în cadrul webinariilor organizate de Junior Achievement. Apreciem implicarea profesorului coordonator și a mentorilor noștri de la HP. Colaborarea cu acești profesioniști a adus un plus de valoare planului de afaceri, ne-au oferit noi perspective și sfaturi practice de-a lungul întâlnirilor, dar și încredere în propriile aptitudini, lucruri pentru care le suntem recunoscători. – au spus studenții din echipa Eco World.

De asemenea, s-au acordat și următoarele premii speciale pentru echipele de studenți:

Best Business Plan susținut de Citi Romania – echipa Umalo , de la Universitatea Politehnica București

susținut de – echipa , de la Best Marketing Plan – echipa Wash Point , de la Universitatea Lucian Blaga Sibiu

– echipa , de la Best Financial Plan – echipa Wash Up, de la Universitatea Politehnica Timișoara

Parteneri

Juriul competiției Compania Anului 2020 a fost format din reprezentanți ai partenerilor și susținătorilor programului JA de antreprenoriat: Romanian-American Foundation, Citi România, Metropolitan Life, Accenture, Accelera Consulting, Bayer Fund, EY, FedEx, HP România, KPMG, NN România.

Despre Junior Achievement România

Junior Achievement România este o organizaţie non-profit, având ca misiune dezvoltarea în România a programelor internaţionale JA de educație antreprenorială, economică, financiară, orientare profesională, sănătate şi viaţă activă şi dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă. 40 de ţări din Europa şi peste 100 de ţări din toată lumea derulează programele JA. În România, acestea sunt urmate de peste 200.000 de elevi și studenți și 4.100 profesori din 1.700 de şcoli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi prin susţinerea financiară a comunităţii de afaceri din România.

Website: www.jaromania.org