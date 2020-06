Peste 100 de persoane s-au alăturat campaniei lansată, în urmă cu două săptămâni, de Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni și care are drept scop conștientizarea problemelor cu care se confruntă, în general, persoanele cu dizabilități, de la lipsa rampelor de acces în locurile publice, până la numărul de redus de programe sportive și de socializare. Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant era unul dintre evenimentele care le aducea o bucurie în fiecare an acestor oameni și care ar fi ajuns, în 2020, la a șasea ediție.

“Se împlinesc 6 ani. Anul acesta nu am putut fi împreuna. Pentru că noi le-am simțit lipsa membrilor noștri și tuturor participanților la competitiile noastre de biliard care an de an ne însoțesc cu zambetul pe buze, făcând din acest eveniment, un loc în care,ne întâlnim cu toții pentru a uita de grijile zilnice și de problemele fizice, pentru a visa împreună și de ce nu, pentru a clădi ceva mai bun. Masca sperantei este un accesoriu care chiar dacă ne va acoperii zambetul, va scoate în evidenta sclipirea ochilor tuturor celor ce o vor purta. Vrem sa fim impreuna și de aceasta data chiar dacă vom fi SEPARAȚI “DAR” IMPREUNA”, spune Irina Văcărean, președintele Asociației Sportive Mereu Împreună pentru Oameni.

Campania a debutat cu o scrisoare trimisă de câștigătorul de anul trecut mai multor personae influente prin care erau rugate să poarte Masca Speranței, un accesoriu care amintește de noblețea tricoului negru de billiard.

Eu sunt Marian, am 35 de ani și sunt una din cele aproape 850 de mii de persoane cu dizabilități din România. Un plonjon la scăldat m-a trimis direct în scaunul cu rotile, iar, de atunci, viața mea s-a schimbat total. Timp de un an, am avut o perioadă grea când recuperarea a fost anevoioasă. Eu voiam mai mult. Viața socială nu prea mai aveam, eram mai retras, dar norocul a făcut sa intalnesc o asociație care mi-a propus sa merg într-o tabără la mare cu mai multe persoane utilizatoare de scaune rulante și practic viața mea s- a schimbat în bine. De atunci, mi-a revenit pofta de viață și am înțeles că scaunul rulant nu este o piedică sa faci ceea ce îți dorești. Mi-am luat permisul auto și, anul trecut, am câștigat Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant, dedicată nouă, persoanelor cu dizabilități. A fost o bucurie imensă pentru mine. Era o competiție la care participam în fiecare an, în această perioadă, organizată de Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni.”, se arăta în scrisoarea câștigătorului care făcea apel către vedete să spună povestea persoanelor cu dizabilități.

Impresionate de Campania Asociației Sportive Mereu Împreună pentru Oameni și de povestea de viață a lui Marian, campioana națională la billiard, Sonia Simionov, Simona Gherghe, Alina Prodan, Vlad Petreanu, Camelia Bălțoi, Oana Dimofte, Ionela Năstase s-au alăturat demersului, au purtat masca speranței și au dus povestea competiției la zeci de mii de internauți.

Pe 4 iunie, persoanele cu dizabilități au participat la o întâlnire online organizată prin intermediul platformei Zoom unde au depănat amintiri și au făcut planuri pentru Camiponatul de anul viitor. Li s-au alăturat Simona Gherghe, Sonia Simionov, Ionela Năstase și Oana Dobre.

Asociaţia Sportivă Mereu împreună pentru Oameni este o organizaţie non-profit dedicată incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin sport, în scopul dezvoltării mijloacelor care să permită sportivilor cu handicap participarea la turneul anual naţional de biliard în scaun rulant şi competiţii internaţionale de biliard. Ea își dorește ca biliardul să devină probă în jocurile Paralimpice.

În decembrie 2019, în România erau înregistrate 846.354 de persoane cu dizabilități. 828.792 dintre acestea locuiau cu familiile, iar 17.562 erau instituționalizate. Cele mai multe persoane cu dizabilități sunt în regiunea Sud-Muntenia – 148.694 de persoane, iar cele mai puține în Vest – 78475 de persoane. 206.505 dintre persoanele cu dizabilități au un handicap fizic, iar ca grupe de vârstă, cele mai multe sunt în categoria de vârstă 60-69 de ani.