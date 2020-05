Probleme sociale, comunitate, tineri antreprenori, lucru în echipă, soluții creative, schimbări pozitive: toate acestea fac parte dintre componentele competiției educaționale Social Innovation Relay (SIR), desfășurate de Junior Achievement în parteneriat cu NN. Finala națională a reunit online 10 echipe de elevi din 10 licee care și-au prezentat proiectele în fața juriului format din consultanți voluntari NN.

Proiectele la care au lucrat tinerii au vizat domenii și probleme diferite din societate, iar echipele au propus soluții precum: platformă de orientare profesională și recrutare pentru tineri, aplicație cu exerciții de kinetoterapie, un sistem inteligent de colectare a deșeurilor și protejare a mediului.

Deși sunt de câțiva ani buni alături de Junior Achievement și de elevii care participă la SIR, în fiecare an sunt surprins de curajul, inventivitatea și perseverența lor. Dacă cineva se îndoiește că viitorul nostru este pe mâini bune, îl invit să vadă proiectele elevilor și modul în care și le susțin, pentru că astfel orice urmă de îndoială va dispărea. ­– a spus Claudiu Cătălin Meșterelu, Pensions Services Manager la NN.

Echipa MiniJobs de la Colegiul Economic Partenie Cosma din Oradea a câștigat finala națională a competiției Social Innovation Relay 2020 și a convins juriul că proiectul propus este unul sustenabil, utilizează inteligent tehnologia și poate genera o schimbare pozitivă. Elevii își doresc să realizeze o platformă de orientare profesională și recrutare pentru tineri, care să îi motiveze să se implice mai activ în viața socială și să își dezvolte diferite abilități și competențe prin practică/muncă încă din timpul studiilor. Echipa va reprezenta România la finala globală, care se va derula online pe 16 iunie și va reuni echipe din 12 țări.

Competiția a fost o aventură frumoasă, o experiența unică, bazată pe comunicare și creativitate, pe lucru în echipă și implicare. Am învățat că patru la un loc e mai eficient decât o persoană. Deși nu ne-am putut vedea față în față să lucrăm împreună, am reușit și online trecând cu brio peste obstacole. Am învățat să înțelegem mai bine mentalitatea altor persoane, am descoperit noi idei, talente, abilități pe care nu știam că le deținem. Ideea noastră mi se pare una extrem de eficientă, vrem să ducem proiectul mai departe. – au mărturisit membrii echipei MiniJobs.

În cadrul ediției de anul acesta a competiției Social Innovation Relay, 674 liceeni din 120 de echipe au participat la sesiuni online de pregătire, au avut acces la resurse de învățare și au descoperit prin studii de caz modele de afaceri sociale de la nivel național și internațional, care i-au inspirat să își dezvolte și îmbunătățească proiectele de antreprenoriat social.

Proiectul educațional Social Innovation Relay (SIR) le oferă liceenilor acces gratuit la experienţă practică în domeniul antreprenoriatului și inovării sociale, provocându-i să identifice probleme sociale reale și să gândească soluții pentru a genera schimbări în comunitate. Pe parcursul anului școlar 2019-2020, proiectul a implicat, la nivel național, peste 3.000 de elevi și 110 profesori din 90 de licee din toată țara.