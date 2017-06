vineri, în mod oficial, în satul Corlata, din comuna Berchișești. La eveniment au participat primarul comunei Berchișești, Violeta Țăran, primari din zonă, precum și proprietarii noului complex turistic.

Gazda evenimentului a fost director de marketing al Domeniului Comoara Bucovinei, Ioana Voinescu, cea care a arătat că proiectul pentru amenajarea noului complex, care se întinde pe o suprafață de 30 de hectare, a fost început în anul 2008 și a constat în amenajarea peisagistică și a domeniului, care nu prezenta inițial niciun potențial economic sau turistic, iar construcția efectivă a clădirilor a început în anul 2014.

Ansamblul este situat într-o zonă deluroasă superbă, cu o mare suprafaţă împădurită.

Ioana Voinescu a arătat că până în prezent investiția a ajuns la peste un milion de euro, fiind create peste 30 de locuri de muncă, marea majoritate a angajaților fiind localnici. „S-a investit intens în instruirea și formarea personalului, pentru că ne dorim ca experiența celor ce ne vor trece pragul să fie una plăcută și pe deplin satisfăcătoare. Perfecționarea continuă se datorează și intenției noastre ca în timpul cel mai scurt să creăm noi locuri de muncă, mai ales că avem începute două proiecte noi tot în cadrul domeniului, un centru SPA și o seră noastră proprie, care se va întinde pe o suprafața de 980 de metri pătrați”, a adăugat directorul de marketing al Domeniului Comoara Bucovinei.



Noul complex turistic din comuna Berchișești este format dintre-un restaurant cu o capacitate de 150 de locuri, care va fi deschis în fiecare zi de la ora 8.00 la ora 22.00 și a cărui meniu conține preparate tradiționale, dar și cu influențe ucrainene, turiștii având la dispoziție și o pensiunea de 4 stele, care dispune de zece camere duble și două apartamente. Complexul turistic mai dispune de o sală de conferințe cu o capacitate de până la 50 de persoane dar și de o bază sportivă cu două terenuri de fotbal, un teren de tenis de câmp și tribună.

Pentru petrecerea timpului într-un mod cât mai plăcut, Domeniul Comoara Bucovinei le oferă celor care îi trec pragul posibilitatea să pescuiască în cele trei iazuri cu pește. Atât cei cazați în pensiunea din cadrul complexului, dar și toți cei care vin din exterior să se recreeze vor putea pescui, iar peștele prins va putea fi luat acasă. În cadrul complexului turistic a mai fost amenajat un grajd cu animale domestice, unde cei mici vor putea vedea de la văcuțe până la iepuri de casă, o grădină proprie de legume și o zonă de copaci fructiferi și un țarc cu animale sălbatice. Fără doar și poate, acesta va fi una dintre atracțiile principale ale noului complex turistic, cei mici, și nu numai putând să vadă mai multe animale sălbatice, de la căprioare și până la mistreți.



Ioana Voinescu a ținut să precizeze că Domeniul Comoara Bucovinei este situat pe unul dintre fondurile de vânătoare pe care le deține asociația complexului, astfel încât persoanele care dețin permis de vânătoare și sunt avizate pot participa la partidele de vânătoare organizate în perioadele sezoanelor legale. Directorul de marketing al complexului a mai spus că printre alte facilități ale domeniului se mai pot aminti internet Wi-Fi, TV prin cablu, zonă de relaxare în living comun cu șemineu, mini pârtie de ski pe perioada sezonului rece, ATV-uri, biciclete, mașini pregătite pentru off-road etc.



Pentru cei ce vor să ajungă la Domeniul Comoara Bucovinei, datele de contact sunt următoarele: Sat Corlata, Com. Berchișești, Nr. 17, (Lângă Pădure), GPS Latitudine 47.544669 – Longitudine: 26.02883.



Prezentă la deschiderea oficială a noului complex turistic, primarul din Berchișești, Violeta Țăran, a ținut să sublinieze faptul că din momentul de față comuna pe care o conduce a devenit o localitate turistică. „În acest fel, poate singurul domeniu încă nerealizat până acum în Berchișești a devenit o reușită, prin inaugurarea acestui ansamblu turistic de o ținută și o frumusețe ireproșabile.

Dincolo de efortul investițional al proprietarilor acestui obiectiv turistic, Comoara Bucovinei este și o mândrie a Primăriei comunei Berchișești, deoarece am dovedit deschidere și am oferit sprijinul necesar transpunerii în realitate a proiectului respectiv. Reafirm astfel că administrația locală din Berchișești dă dovadă de transparența necesară oricăror programe de dezvoltare a comunității, iar Comoara Bucovinei este un exemplu elocvent, care sper să fie continuat și prin alte investiții majore în comuna noastră”, a spus Violeta Țăran. Ea și-a exprimat convingerea că în scurt timp, Domeniul Comoara Bucovinei va atrage un număr foarte mare de turiști din țară și din străinătate. Violeta Țăran a ținut să-i felicite pe proprietarii Domeniului Comoara Bucovinei pentru realizarea acestei investiții.