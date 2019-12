Hărțuirea este crearea unui mediu ostil, inconfortabil, ofensator pentru persoanele care aparțin unei anumite categorii sociale. Hărțuirea poate fi mascată sub forma unor glume sau a unor acțiuni aparent inofensive. Atunci când un coleg face glume rasiste, misogine sau homofobe este un exemplu clar de hărțuire.

EFECTELE NEGATIVE ALE DISCRIMINĂRII

Este unanim acceptat că discriminarea nu are niciun efect pozitiv. Poate avea doar efecte negative asupra persoanei în cauză, care o vor afecta pe termen lung. Un efect devastator al discriminării este diminuarea nivelului stimei personale și al încrederii în sine. De asemenea, discriminarea are un impact negativ asupra stării sociale și asupra sănătății mintale a victimelor. În plus, victima se poate confrunta cu performanțe scăzute, lipsa motivației, neimplicare și chiar cu un sentiment constant de vinovăție. Aceste efecte enumerate mai sus nu vor fi vizibile imediat. Ele vor apărea în timp și vor contribui la formarea viitorului adult.

IATĂ CE POȚI FACE CA SĂ SISTEZI O SITUAȚIE DE DISCRIMINARE:

1. Indiferent daca esti elev, adolescent, femeie, persoană adultă ia legătura cu un adult capabil să te ajute (părinții, un cadru didactic sau psihologul școlii, un asistent social, un polițist, sau un avocat).

2. Apelează la o organizație nonguvernamentală care se ocupă cu anti-discriminarea.sau poți chiar să te adresezi cu o petiție Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării https://cncd.ro/

3. Ai putea să comunici cu cel care te discriminează și să încerci să remediezi problema.

4. De asemenea, poți încerca, tot cu ajutorul unui ONG, să implementezi un program prin care, de exemplu, să integrezi tinerii cu o stare materială precară într-un colectiv în care vor putea să ia parte la activități la care vor participa tineri cu o situație materială mai bună.

Atunci când întâlnești o situație de discriminare de orice fel, nu o ignora! Încearcă să pui în aplicare una dintre metodele pe care le-am enumerat mai sus. Poate crezi că nu vei ajuta cu nimic, dar crede-mă, eu am întâlnit situații de discriminare și, cu ajutorul metodelor de mai sus, am reușit, mai mult sau mai puțin, să opresc acea situație sau, cel puțin, să o atenuez. Iar dacă tu treci sau ai trecut prin asta, nu te teme să spui sau să recunoști acest lucru. Apelează la metodele de mai sus pentru că te vor ajuta!

Discriminarea este una dintre cele mai mari probleme de actualitate care ne afectează stilul de viață din toate punctele de vedere. Sunt de părere că ar trebui să tratăm cu foarte mare seriozitate această problemă și să conștientizăm că, dacă nu luăm măsuri cât mai repede, consecințele ne vor afecta colectiv, ca societate.

Iar sfatul meu este: Nu fi nepăsător atunci când întâlnești o situație de discriminare. Încearcă să o rezolvi, pentru că în locul celui discriminat ai putea fi chiar tu!

Avocat de drept penal,

Poroșnicu Gianina Vera