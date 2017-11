La sfârşitul săptămânii trecute, sportivii de la LPS Suceava, pregătiţi de antrenorii Valerică Gherasim şi Andrei Bolohan au participat la Cupa României pentru cadeţi (juniori II) la lupte greco-romane. La capătul unei competiţii deosebit de disputate, doi dintre suceveni au urcat pe podiumul de premiere.

Component al lotului naţional al României de cadeţi, suceveanul Teodor Chira a cucerit medalia de aur la categoria 100 de kilograme. Pentru elevul antrenorului Valerică Gherasim aceasta este cea de-a cincea medalie din cel mai preţios metal din acest an după ce a devenit campion naţional la şcolare, la Campionatul Naţional Individual de cadeţi şi la cel de plajă şi a obţinut alte medalii în competiţiile la care a participat

Medalie de bronz a obţinut Bogdan Pop, sportivul pregătit de Andrei Bolohan clasându-se al treilea la categoria 50 de kilograme.

„A fost penultimul concurs din acest an şi sunt mulţumit de comportarea sportivului Teodor Chira, anul 2017 fiind un an deosebit pentru el, medalia de aur de la Cupa României fiind a opta. Mulţumim sprijinului acordat de Primăria şi Consiliul Local Suceava,” a declarat antrenorul Valerică Gherasim..

Luptătorii sucveveni vor încheia competiţiile naţionale pe 8 decembrie, când vor intra în lupta pentru podium la Cupa României pentru juniori I, ce va avea loc în judeţul nostru, la Putna.