Echipa de minihandbal a Universităţii Suceava, pregătită de profesorul Daniel Ionasciuc, a participat zilele trecute, la Turda, la turneul final pe ţară, rezervat copiilor născuţi în anul 2007 şi mai mici.

În urma rezultatelor de la turneele anterioare CSU Suceava a fost repartizată în grupă cu echipele: TEC Bucureşti, CSM Reşiţa, Pegasus Târgu Mureş, DSCL Caracal, LPS Oradea, LPS Vaslui şi Juniorul Ploieşti.

Chiar dacă federaţia organizează acest turneu evitând să facă ierarhii, iar la meciuri nu se ţine scorul în mod oficial, pentru micii handbalişti suceveni a fost un prilej foarte bun să se evalueze în raport cu celelalte adversare, ţinând cont că la turneul final ajung doar cele mai bune 16 echipe din ţară.

„Mi-am dorit cu nerăbdare să-mi pot evalua băieţii în raport cu echipele de top din ţară, iar în urma acestui turneu nu pot decât să-i felicit pe copii pentru jocurile frumoase pe care le-au disputat şi pentru seriozitatea cu care au tratat fiecare meci în parte. Consider că dacă s-ar fi ţinut evidenţa scorului, cu siguranţă am fi reuşit să ne clasăm pe podium sau, de ce nu, să luăm chiar medalia de aur. Sunt mulţumit de faptul că până la acest turneu am reuşit să câştigăm toate meciurile, dar şi de forma bună pe care am arătat-o la acest turneu, motiv pentru care îmi fac speranţe că peste 2 ani la această generaţie o să reuşim să ne clasăm cât mai sus. Pe această cale vreau să mulţumesc conducerii CSU din Suceava, precum şi părinţilor copiilor pentru toată susţinerea şi sprijinul pe care ni l-au oferit pe parcursul acestui sezon”, a declarat profesorul Daniel Ionasciuc.

Lotul CSU Suceava a fost format din sportivii: Alexandru Haluca, Rareş Ostafe, Radu Alexandru, Ianis Toma, Iustinian Dănilă, Tudor Cosoreanu, Ianis Chiruţ, Andrei Karvatchi, Andrei Hostina, Daniel Popovici, Alessio Halandut, Aris Busuioc şi Răzvan Cosoreanu.