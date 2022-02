Înființată în Marea Britanie în 1981, Computacenter operează în peste 70 de țări și are peste 17.000 de angajați în întreaga lume;

Computacenter a intrat pe piața din România, la Cluj-Napoca, în urmă cu un an, în centrul din România lucrează deja 100 de specialiști IT din toată țara;

Pentru 2022, Computacenter și-a propus să-și dubleze numărul de angajați din România, urmând ca în următorii 5 ani să adune o echipă de peste 500 de specialiști IT.

Pentru anul în curs, compania urmează să angajeze100 de ingineri IT, specializați în tehnologii precumJava, .NET, JavaScript, Testare Manualăși Automată, IT Security, Cloud,de nivel senior, dar și intermediar.

Computacenter a deschis primul centru operațional din România în urmă cu un an, echipa ajungând deja la 100 de specialiști care lucrează în proporție de 100% în regim de telemuncă.

„Putem spune că am riscat deschizând un centru în plină pandemie, dar am mizat pe calibrarea strategiei noastre de recrutare pe noile realități din piața muncii și noul mod de lucru redefinit de contextul pandemic. Am decis așadar să deschidem recrutarea pentru specialiști din toată țara în regim 100% de telemuncă.” afirmă Alexandra Boroș – HR Director, Computacenter România.

Dat fiind contextul pandemic și desfășurarea activității în regim de telemuncă, provocările cu care s-a confruntat compania au fost în primul rând date de construirea unei culturi organizaționale bine definite.

„În trecut, companiile au creat experiențe deosebite pentru angajați prin avantajele oferite la birou, însă viitorul muncii este axat pe bunăstarea lor în context remote, de care ne preocupăm cu prioritate în Computacenter. Tot ce construim are ca pilon principal angajatul. Am creat o serie de soluții axate pe nevoile sale atât personale, cât și profesionale. Printre acestea se află implementarea unui sistem de feedback digital săptămânal, din care rezultă inițiative concrete; automatizarea cât mai multor procese pentru creșterea eficienței prin folosirea unor instrumente digitale; crearea unui pachet de beneficii foarte flexibil și actual care acoperă componente de sănătate și sport, dezvoltare tehnică, dezvoltare personală (coaching și mentoring) și care are în vedere inclusiv educația copiilor. Suntem o companie care oferim posibilitatea de a lucra 100% în regim de telemuncă și vom continua la fel și după încheierea pandemiei.”, declară Alexandra Boroș – HR Director, Computacenter Romania.

Computacenter România este un Centru de Excelență pentru Servicii Profesionale de Digitalizare, axat pe furnizarea de servicii complete prin dezvoltarea și testarea de software, administrarea și dezvoltarea de soluții cloudși consultanță în securitate cibernetică pentru clienții din Germania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și din întreaga lume.

”Încurajam colegii să inoveze și să se crească continuu, oferindu-le libertatea și responsabilitatea deciziilor tehnice și tot suportul comunității noastre. Am definit trasee de învățare digitală (digital learning paths) care oferă colegilor resurse potrivite de dezvoltare rapidă în direcția profesională țintită. De asemenea, ei pot contribui activ la dezvoltarea organizației prin prezentări tehnice, participarea la interviuri și dezvoltarea de prototipuri software pentru clienți.”, ne spune Călin Găbudean – Head of Engineering, Computacenter România.

Cu un centru operațional deschis în Cluj-Napoca, compania are angajați și în Timișoara, București, Iași, Sibiu, Brașov, Oradea, Miercurea Ciuc, Galați, Satu Mare.