Primarul de Adâncata, Viorel Cucu, anunță că în acest an vor fi construite pe raza comunei patru stații de încărcare a mașinilor electrice cu bani de la Administrația Fondului de Mediu. Primarul a precizat că în zona centrală a comunei Adâncata vor fi construite două stații de încărcare iar în satele Călugăreni și Fetești câte una. Viorel Cucu a menționat că această investiție este o necesitate atât pentru prezent întrucât unii cetățeni dispun deja de mașini electrice dar mai ales pentru viitor. ”Am semnat de anul trecut contractele de finanțare pentru patru stații de încărcare a mașinilor electrice. Este un lucru foarte bun. Sunt oameni care au deja mașini electrice și au nevoie de astfel de stații de încărcare dar pe de altă parte acesta este viitorul. Noi gândim în viitor pentru Zona Urbană Funcțională pentru că vom implementa și transportul cu autobuze electrice. Vom avea și în cadrul acestui proiect o serie de stații de încărcare pe care le vom construi dar fiind bani și pe Administrația Fondului de Mediu am zic că de ce să nu accesăm și să amenajăm în plus câteva stații de încărcare”, a declarat Viorel Cucu.