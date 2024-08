Primăria Adâncata a organizat joi, 15 august, ”Ziua Comunei” pe stadionul din localitate începând cu ora 15.00. Evenimentul intitulat ”Satule de sub pădure” s-a dorit a fi o manifestare de promovare a valorilor culturale românești. Programul manifestării a fost unul bogat și variat pornind de la spectacole folclorice la ”Nuntă de Aur” și premierea copiilor cu rezultate foarte bune la învățătură. Pe scena de pe toloacă primarul Viorel Cucu, gazda manifestărilor, a sărbătorit 11 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie și 5 elevi merituoși. ”Cuplurile de aur” au primit frumoase buchete de flori dar și cadouri inclusiv premii în bani iar elevii cadouri și premii în bani. Primarul Cucu le-a mulțumit elevilor pentru că fac cinste comunei iar ”cuplurilor de aur” pentru exemplul demn de urmat pe care îl dau tinerii generații. ”

”Astăzi este o zi deosebită din viața comunei noastre. Pe 15 august în fiecare an împreună cu rudele care se întorc din Diaspora, cu frații noștri, cu copiii noștri, cu părinții, nepoții ne întâlnim pe toloaca satului, pe stadionul comunal să sărbărtorim această zi din viața noastră. Ca în fiecare an avem copii foarte talentați, foarte buni la învățătură pe care trebuie să-i felicităm și să-i încurajăm. Să fie cât mai mulți ca să avem ce premia. De asemenea în fiecare an premiem cuplurile de aur oameni care pe parcursul a 50 de ani de împreună conviețuire au fost un exemplu pentru noi toți. Îi respectăm pentru modul exemplar de viață iar asatăzi fac cinste comunei noastre. Vreau să mulțumesc din tot sufletul celor care în procent de 75% ați avut încredere în mine și mi-ați dat votul. Eu cred că nu v-am dezamăgit și nu o să vă dezamăgesc. Cei care nu m-au votat o să prindă încredere pentru că pe parcursul următorilor patru ani ne așteaptă lucruri deosebite. Avem proiecte de 20,4 milioane de euro. Asta înseamnă apă, canalizare și gaz pe toate ulițele. Prioritatea vor fi utilitățile după care vom asfalta și drumurile. Oamenii vor asfalt dar trebuie puțină răbdare pentru că mai întâi vom aduce utilitățile. Încet încet civilizația va ajunge la fiecare poartă”, a transmis Viorel Cucu. El a ținut să mulțumească angajaților din Primărie dar și preoților din comună prezenți la eveniment în frunte cu preotul Mitu Pascal.

Invitatul special al ”Zilelor Comunei Adâncata” a fost Ansamblul Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” condus de managerul Sorin Filip. Pe scenă au urcat Doina și Ciprian Petroae, Ștefania Miruna Țurcanu, Anisia Candrea, Maria Dănilă, Alexandra Răstoacă, Călin Brăteanu, Dana Dăncilă, Laura Haidău, Miruna Damian, Trupa Mixaj, Ana Dănilă, Alesia Serediuc, Adina Dănilă, Bianca Matei, Robert Străchinar, Ioana Sara Onofrei, Petronela Butnariu, Gabriel Iulian Cârcu, Lavinia Ioana Penciuc, Ionela Pavel.