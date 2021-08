Comuna Adâncata și-a sărbătorit astăzi cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie și și-a premiat elevii din clasele V-VIII care au luat medii peste 9,50. Evenimentul s-a desfășurat la Biserica veche de lemn, mândria comunei, amfitrion fiind primarul Viorel Cucu ajutat de preotul paroh, Mitu Pascal. Au fost sărbătorile 10 ”cupluri de aur” acestea primind din partea primarului diplome, buchete de flori, premii în bani și o masă festivă. Asta nu înainte ca preotul paroh să săvărâșească o frumoasă slujbă de mulțumire. Premii în bani și cadouri au primit și elevii merituoși ai comunei. Momentul a fost unul emoționant cu atât mai mult cu cât de față a fost prezent ”un oaspete de seamă, un frate al nostru de peste Prut”, cum l-a numit Viorel Cucu, pe primarul comunei Fetești din Republica Moldova, Ioan Muntean, care a venit însoțit de o delegație. Acesta a fost invitat la hramul bisericii din satul Fetești al comunei Adâncata care a fost sărbătorit astăzi. Vizibil emoționat de moment primarul Viorel Cucu a ținut să-i felicite pe cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie cărora le-a spus ”mă aplec în fața dumneavoastră ori de ori am ocazia”. ”Am în fața mea niște oameni deosebiți, oameni care au 50 de ani de căsnicie, oameni de la care am învățat multe în cei 58 de ani de viață. Mă bucur și mă plec în fața lor de câte ori am ocazia. Sunt oameni gospodari, oameni care fac cinste comunei noastre, adevărate modele pentru noi și pentru cei mai tineri. Sper să-i sărbătorim și la împlinirea a 75 de ani de căsătorie. Le doresc viață liniștită alături de copii, nepoți și strănepoți. Mulțumesc din suflet preotului paroh Mitu Pascal care care este alături de noi la toate evenimentele și situațiile și care de asemenea face cinste comunei. Facem lucruri frumoase împreună”, a declarat Viorel Cucu.

, 3.0 out of 10 based on 1 rating