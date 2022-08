Comuna Adâncata și-a sărbători valorile în cadrul unui eveniment care a avut loc astăzi, 15 august, de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. De ziua comunei, Primăria și Consiliul Local Adâncata au organizat o nouă ediție a Festivalului „Satule de sub pădure”, în care au fost premiați cei mai buni elevi precum și cuplurile de aur care au împlinit 50 de ani de căsătorie. În deschiderea evenimentului, primarul din Adâncata, Viorel Cucu, i-a prezentat pe invitații care au ținut să fie prezenți la sărbătoarea comunei, respectiv preoții parohi, primarul comunei Fetești din Republica Moldova, Ioan Muntian, dar și primarii localităților Hănțești, Daniel Olariu și al comunei Mitocu Dragomirnei. Acesta din urmă a oferit o icoană cu Maica Domnului din partea locuitorilor comunei Mitocu Dragomirnei pentru locuitorii din Adâncata, în semn de prețuire.

La Ziua comunei Adâncata a fost prezent și militarul Cătălin Marusiac, cel care face parte din Brigada 81 militarizată a Armatei Române. Cătălin Marusiac i-a oferit primarului Viorel Cucu (care este colonel în rezervă) o plachetă de onoare din partea comandantului Brigăzii 81, colonel doctor Traian Scurt. După discursurile invitaților, Viorel Cucu le-a transmis locuitorilor comunei prezenți la eveniment că „vreau să mă plec în fața dumneavoastră cu cinste și demnitate și să vă urez sănătate bucurii pentru că sunteți astăzi alături de mine la acest eveniment care practic marchează întâlnirea fiilor satului, a părinților și copiilor noștri, a prietenilor noștri care au fost plecați peste hotare. Ne întâlnim în această zi de sărbătoare, să putem povesti, să depănăm amintirile, să ne povestim greutățile și de ce nu, să ne bucurăm de această zi. Dumnezeu ne-a binecuvântat astăzi cu ploaie, ne binecuvântează cu soare acum. Toate vor fi la timpul lor prin grija bunului Dumnezeu”.

Patru elevi cu rezultate bune la învățătură au fost premiați de primarul Viorel Cucu

Festivitatea a început cu premierea a patru elevi din Adâncata, care în cursul anului trecut au obținut rezultate foarte bune la învățătură. „Sunt patru copii care zicem noi că sunt emblema satului și a școlii noastre. Dacă am făcut condiții în școli trebuie să avem și copii cu rezultate foarte bune. Ei sunt unii dintre cei cu rezultatele cele mai bune. Sunt copii de nota 10 și mă plec cu cinste și le spun ca Dumnezeu să le dea sănătate și să faceți cinste satului”, a spus Viorel Cucu. Cele patru eleve premiate sunt Valentina Șvabu, care a obținut mențiune la Olimpiada Universul Cunoașterii prin lectură în limba româna, faza județeană și șefă de promoție la clasa a VIII-a, Alexandra Colbu, șefă de promoție la clasa a VIII-a, Maria Julia Rosi, pentru rezultate deosebite la Olimpiada Universul Cunoașterii prin lectură limba română – faza națională și Lavinia Ichim – mențiune la olimpiada de Matematică, faza județeană. „Sunt copii de nota 10. Meritul este al celor patru copii, care s-au străduit, au învățat, dar și al profesorilor care i-au educat și nu în ultimul rând al părinților care au avut grijă de ei. Noi ca comunitate ne mândrim cu acești copii”, a spus Viorel Cucu. Cele patru eleve au primit diplome din partea primăriei, premii în bani și cadouri.

Opt cupluri din Adâncata au fost sărbătorite la împlinirea a 50 de ani de căsătorie

A urmat apoi premierea cuplurilor din comuna Adâncata care anul acesta au împlinit 50 de ani de căsătorie. Anul acesta, primarul Viorel Cucu a premiat opt cupluri, respectiv Dumitru și Maria Airinei, Lucian și Elena Ioniță, Lupașcu Dumitru și Veronica, Gheorghe și Emilia Șutu, Mihai și Rodica Titianu, Vasile și Crinuța Țilea, Voina Grigore și Maria și Constantin și Elena Pușcașu. Viorel Cucu le-a oferit câte o plachetă aniversară, un buchet de flori, un premiu în bani și un cadou. „Sunt cupluri pe care trebuie să le respectăm pentru că ne fac cinste. Sunt cele opt cupluri care împlinesc 50 de conviețuire, sunt 50 de ani de viață. Dacă numărăm 50 de ani de viață ai noștri, dar când ne gândim la 50 de ani de căsnicie înseamnă greutăți, înseamnă copii și nepoți frumoși, înseamnă oameni care Dumnezeu le-a dat sănătate și astăzi sunt împreună cu noi. Și de fiecare dat când sărbătorim cuplurile de aur am emoții. Pentru că eu aici am trăit, aici am copilărit și astăzi am ajuns să fiu eu cel care le cinstesc cu demnitate și mă simt onorat că pot să fiu alături de ei și pot să îi sărbătoresc la 50 de ani de căsnicie”, a spus Viorel Cucu. După festivitatea de premiere, cuplurile de aur ale comunei adâncata au participat la o slujbă de mulțumire oficiată la biserica de lemn din Adâncata, după care primăria le-a oferit o masă festivă.

De precizat că după momentele festive, un număr mare de locuitori ai comunei au participat la un spectacol susținut de interpreți din Adâncata, printre care mai multe tinere talente din comună, dar și interpreți și formații de renume din Bucovina.